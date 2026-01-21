Esta fue la última publicación de “La Nicholette” en Instagram; tiktoker fue secuestrada en Culiacán

La tiktoker e influencer, Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como "La Nicholette", fue privada de su libertad por hombres armados en Culiacán, Sinaloa, la tarde del pasado martes 20 de enero.

El hecho ocurrió en una de las calles del fraccionamiento de Isla Musala, al oriente de la capital sinaloense, mientras la joven, de 20 años, llegaba a uno de sus negocios, ubicado en una plaza comercial de la calle San Esteban.

El caso se difundió rápidamente a través de redes sociales gracias a un video captado por el auto de Nicole Pardo, una Cybertruck lila de Tesla, en el que se aprecia el momento exacto en el que la joven es obligada a subir a un Nissan Versa, de color blanco.

🚨 Reportan levantón de tiktoker Nicholette en #Culiacán pic.twitter.com/D3qJMuumKm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2026

La familia de Nicole ya acudió a las autoridades y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba -para la búsqueda y localización urgente de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en el país-.

Lee también ¿Quién es “La Nicholette”, tiktoker que fue secuestrada en Culiacán?; su Cybertruck captó el momento exacto

Foto: Especial

Esta fue la última publicación de La Nicholette en Instagram

La tiktoker e influencer de 20 años, se dio a conocer en 2023, tras revelar que el corrido "La muchacha del Salado", de Grupo Arriesgado, está inspirado en ella.

Su última publicación en Instagram fue hecha el pasado 22 de diciembre de 2025, a manera de post compartido con la creadora de contenido Melissa Avendano. En el video se ve a Nicole tomando un shot de tequila en lo que parece ser una reunión con amigos.

Aparición de La Nicholette en su última publicación conjunta en Instagram. Foto: Instagram @nicholette_0521

Aunque la joven no hacía publicaciones a menudo, sí usaba con frecuencia la herramienta de historias de la plataforma y subió una foto alrededor de las 9:00 AM el pasado martes. En la imagen se ve a Nicole bebiendo de un termo, acompañada de la frase en inglés "Wake tf up".

Lee también ¿Shrek 5 sin la voz original en español?; Alfonso Obregón fija sus condiciones para participar

Última historia de La Nicholette. Foto: Instagram @nicholette_0521

A través de TikTok, Nicholette cuenta con más de 125 mil seguidores, mientras que en Instagram acumula más de 170 mil. También cuenta con una presencia importante en Snapchat, Twitch y es creadora de contenido para adultos en la plataforma de color azul.

También te interesará:

Luna de Nieve 2026: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?; conoce la fecha exacta

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu