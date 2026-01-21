¿Quién es “La Nicholette”, tiktoker que fue secuestrada en Culiacán?; su Cybertruck captó el momento exacto

En las últimas horas, usuarios de redes sociales difundieron un video donde se muestra a la tiktoker Nicholette siendo privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa.

🚨 Reportan levantón de tiktoker Nicholette en #Culiacán pic.twitter.com/D3qJMuumKm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2026

De acuerdo con reportes oficiales, la influencer fue interceptada por tres hombres armados mientras llegaba a uno de sus negocios, ubicado en la Plaza 11 de Isla Musalá, en la zona oriente de Culiacán. Los sujetos la obligaron a subir a un vehículo Nissan Versa blanco de modelo reciente.

Ante ello, la familia de la joven notificó a las autoridades el abandono de su vehículo Tesla color lila y solicitó apoyo de la Fiscalía General del Estado para localizarla.

¿Quién es la tiktoker "La Nicholette"?

Nicole Pardo Molina, conocida en internet como Nicholette o “La Muchacha del Salado”, tiene 20 años y es originaria de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Solía visitar Culiacán, ya que tenía familia y un negocio de gorras en la Plaza 11 de Isla Musalá, una ubicación que se volvió conocida tras el incidente que involucró a la creadora de contenido.

En 2023 gano notoriedad al ser protagonista del corrido “La Muchacha del Salado”, interpretado por Grupo Arriesgado, misma que ella reveló en sus redes sociales.

Mantiene actividad en varias plataformas, donde publica contenido relacionado con su vida y proyectos. Su cuenta de TikTok supera los 100 mil seguidores, mientras que en Instagram cuenta con más de 169 mil seguidores. Sin embargo, su contenido más frecuente se encuentra en la plataforma azul y Snapchat, donde recibe mayor interacción.

A pesar de que sus perfiles permanecen activos, desde finales de 2025 no se registran publicaciones nuevas, salvo algunas historias que comparte de manera repentina.

Ficha de búsqueda y protocolo de localización

Tras la confirmación del secuestro, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba. Según el reporte oficial, la joven mide 1.62 metros, tiene complexión regular y cabello largo lacio color castaño.

Al momento del incidente, vestía pantalón negro, blusa morada y huaraches negros. Las autoridades continúan con las investigaciones y despliegue de operativos para dar con su paradero.

¿Qué dice la letra de la canción "La Muchacha del Salado"?

Porque la dama lo pidió, en estos versos aquí le canto

La muchacha es atrevida y allá por Phoenix ahí se la rifa

Salió cabrona entre cabrones, puso la muestra a sus pocos años

Madera de muy buen árbol, ahí saquen cuentas y es del Salado

Le entró de lleno al negocio, en pocas palabras fue haciendo leña

En la maña no le cuentan porque experiencia tiene la quema

No todo lo que brilla es oro, ya le tocó uno que otro trancazo

Pero ni pa quejarse porque el sol sale pa todos lados

Si hay tiempo de relajarse toma camino rumbo pa'l rancho

De ruta va con el grande, bien chicoteado pasa zumbando

Y para tirar el Party su compa Mickey, ahí está al llavazo

Zapatillas suela roja bien puesta carga, brillan bonito

Nomás truenan los tacones, al caminar se le ve el estilo

Marca personalizada en el brazalete que porta en mano

Y mucho le está dejando, está coronando allá en el Gabacho

Amistades verdaderas, su compa güero no se ha rajado

Agradecida con su padre por el apoyo que le ha brindado

Sabe con quién manejarse porque hay corrientes por todos lados

Perros que siguen ladrando y esos no hay que ponerle cuidado

Ahí les dejé comprobado que las mujeres también la pueden

Hay que disfrutar la vida y disfrutar de bellos placeres

Bueno aquí ya se despide la Nicholette y para el pendiente

-Con información de Javier Cabrera

