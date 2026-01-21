Culiacán. - La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba de la joven Nicole Pardo Molina, de 20 años, conocida en las redes sociales como la tiktoker “La Nicholette”, la cual tiene una estatura de un metro 62 centímetros, de complexión regular y cabello largo lacio de color castaño.

Según el reporte que se emitió a las autoridades judiciales, la joven fue vista por última vez la tarde del martes pasado en el fraccionamiento de Isla Musala, en Culiacán, vistiendo un pantalón color negro, blusa color morado y huaraches de color negro.

Pese a que la Fiscalía General del Estado no emitió mayores datos sobre su desaparición, se conoció por testimonios y un video en redes sociales que la tiktoker fue interceptada por tres hombres armados que viajaban en un Nissan Versa cuando ella viajaba en su vehículo Cybertruck de color tinto sobre una de las calles de la Isla Musala.

“La Nicholette”, al intentar descender de su unidad motriz, cerca de uno de sus negocios que se ubica en una pequeña plaza comercial de la calle San Esteban, le cerraron el paso y un hombre con un arma automática descendió y la amagó para obligarla a subir a la unidad en la que ellos viajaban.

Un segundo hombre, con arma, la empujó para subirla a la parte trasera del Versa color blanco y luego de lograr su cometido huyeron rápidamente del lugar, sin ser detenidos por elementos del ejército y la Policía Estatal que llegaron al lugar.

