Integrantes de la red de colectivas “Unidas Siempre Buscando” informaron que realizarán una jornada de búsqueda en vida de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, y en la que participan buscadoras de estados como Morelos, Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala.

Esta red, explicó su fundadora Yadira González, está conformada por buscadoras y buscadores de todos los estados del país, pero no todas pudieron venir a Oaxaca para participar en esta jornada, principalmente por falta de recursos económicos, y por temas de salud.

“A las buscadoras y buscadores en este país se les está acabando la vida sin tener la respuesta que ellos anhelan, y creo, sabemos, que Oaxaca no es la excepción”, expresó en conferencia de prensa frente al palacio de gobierno.

Yadira González recordó que Oaxaca tiene muchas personas desaparecidas y que la Fiscalía Especializada, el gobierno del estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no están funcionando en la investigación de las desapariciones, y en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Si bien, apuntó, tienen el acompañamiento para esta jornada de búsqueda en vida de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la realidad es que hace falta mucho más. “Tiene muchas deficiencias la comisión para atender el tema de la desaparición y esto lo sabemos a nivel nacional, porque todas las víctimas a nivel nacional estamos conectadas, estamos en comunicación constante y en un apoyo constante y eficiente”, dijo.

La fundadora de la red “Unidas Siempre Buscando” sostuvo que la Comisión Estatal de Búsqueda es omisa al no salir a campo a buscar a las personas desaparecidas, y al no hacerlo, señaló, también es participativa (cómplice) de estas desapariciones.

En esta jornada, detalló, ya realizaron visitas a algunos centros penitenciarios del estado de Oaxaca.

“Estamos respaldando a todas las familias que tienen un familiar desaparecido en Oaxaca. Es por eso que se le hace un llamado a estas familias a que se colectivicen, a que salgan a buscar a su gente, porque los desaparecidos no están en un escritorio, dentro del gobierno, se les tiene que hacer regresar buscándolos, es la única manera en la que la vamos a encontrar”, manifestó.

Martha Pablo Cruz, integrante de “Oaxaqueños Buscando a los Nuestros” recalcó que en la entidad oaxaqueña hay más de cuatro mil personas desaparecidas.

Mientras que Yadira González mencionó que de acuerdo a algunos estudios, diariamente desaparecen en el país 44 personas, lo que implica que en pocos años todas las personas tendrán un familiar desaparecido.

