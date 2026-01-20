Culiacán, Sin.- En una de las calle del fraccionamiento de Isla Musala, en la parte oriente de la capital del estado, varios hombres armados privaron de su libertad, a la joven que divulga contenido en Tik Tok, conocida como “Nicholette”, cuya camioneta que conducía, una Cybertruck, quedó abandonada.

La joven Nicholette Pardo Molina, de 25 años de edad, empresaria y tiktokera, fue interceptada cuando llegada a uno de sus negocios, ubicado en una plaza comercial de la calle Esteban, en la Isla Musala, por varios hombres armados que la obligaron a subirse a una unidad Nissan Versa, de color blanco, modelo reciente.

El hecho, que fue presenciado por varias personas que se encontraban cerca del lugar, reportaron el hecho a las líneas de emergencia, por lo que elementos del Ejército y la Policía Estatal arribaron al lugar para conocer los hechos e iniciar la búsqueda de la joven.

🚨 Reportan levantón de tiktoker Nicholette en #Culiacán pic.twitter.com/D3qJMuumKm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 21, 2026

La familia de la tiktokera “Nicholette”, reportaron el levantón y el abandono del vehículo de la marca Tesla, en color Lila que conduce la victima, por lo que pidieron ayuda a la Fiscalía General del Estado para localizar a la víctima.

