Más Información

“El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

“El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Quién es "H4", el heredero de los Beltrán Leyva; el hijo del capo “H2” que terminó extraditado a Nueva York

Quién es "H4", el heredero de los Beltrán Leyva; el hijo del capo “H2” que terminó extraditado a Nueva York

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

Culiacán, Sin.- En una de las calle del fraccionamiento de Isla Musala, en la parte oriente de la capital del estado, variosprivaron de su libertad, a la joven que divulga contenido en Tik Tok, conocida como “Nicholette”, cuya camioneta que conducía, una Cybertruck, quedó abandonada.

La joven Nicholette Pardo Molina, de 25 años de edad, empresaria y tiktokera, fue cuando llegada a uno de sus negocios, ubicado en una plaza comercial de la calle Esteban, en la Isla Musala, por varios hombres armados que la obligaron a subirse a una unidad Nissan Versa, de color blanco, modelo reciente.

Lee también

El hecho, que fue presenciado por varias personas que se encontraban cerca del lugar, reportaron el hecho a las líneas de emergencia, por lo que elementos del Ejército y la Policía Estatal arribaron al lugar para conocer los hechos e iniciar la búsqueda de la joven.

La familia de la tiktokera “Nicholette”, reportaron el y el abandono del vehículo de la marca Tesla, en color Lila que conduce la victima, por lo que pidieron ayuda a la Fiscalía General del Estado para localizar a la víctima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]