Más Información
"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo
Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista
Quién es "H4", el heredero de los Beltrán Leyva; el hijo del capo “H2” que terminó extraditado a Nueva York
Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas
Culiacán, Sin.- En una de las calle del fraccionamiento de Isla Musala, en la parte oriente de la capital del estado, varios hombres armados privaron de su libertad, a la joven que divulga contenido en Tik Tok, conocida como “Nicholette”, cuya camioneta que conducía, una Cybertruck, quedó abandonada.
La joven Nicholette Pardo Molina, de 25 años de edad, empresaria y tiktokera, fue interceptada cuando llegada a uno de sus negocios, ubicado en una plaza comercial de la calle Esteban, en la Isla Musala, por varios hombres armados que la obligaron a subirse a una unidad Nissan Versa, de color blanco, modelo reciente.
Lee también Mara Lezama asiste al FITUR2026 en Madrid, España; destaca al Caribe mexicano como la "Capital Mundial de las Vacaciones"
El hecho, que fue presenciado por varias personas que se encontraban cerca del lugar, reportaron el hecho a las líneas de emergencia, por lo que elementos del Ejército y la Policía Estatal arribaron al lugar para conocer los hechos e iniciar la búsqueda de la joven.
La familia de la tiktokera “Nicholette”, reportaron el levantón y el abandono del vehículo de la marca Tesla, en color Lila que conduce la victima, por lo que pidieron ayuda a la Fiscalía General del Estado para localizar a la víctima.
Fallece Dulce Ivonne Enríquez, influencer que acompañaba a edil de Huatulco durante accidente vial; investigan homicidio culposo
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]