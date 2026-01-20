La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, asistió a una mesa turística de alto nivel del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, WTTC, por sus siglas en inglés, realizada en Madrid, España, con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR2026), para representar a México en un espacio de diálogo sobre el rumbo del turismo mundial.

El encuentro contó con la presencia de Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, así como de Gloria Guevara, presidenta del WTTC, además de líderes internacionales, ministras, ministros y directivos del sector turístico.

Mara Lezama asiste a mesa turística en FITUR2026; se reúne con la secretaria de ONU Turismo. Foto: Especial.

Durante la mesa se abordaron los retos y oportunidades del turismo a nivel global, en un intercambio entre representantes gubernamentales y del sector privado.

Durante la mesa, Mara Lezama destacó el posicionamiento del Caribe Mexicano como la Capital Mundial de las Vacaciones, a partir de un modelo orientado a la prosperidad compartida, el crecimiento ordenado y una visión de futuro sostenible.

También se mencionaron elementos asociados al liderazgo turístico de Quintana Roo, como la certeza jurídica, la conectividad aérea, la sustentabilidad y un esquema de gobierno facilitador en coordinación con el sector privado para que la inversión se traduzca en desarrollo, bienestar y oportunidades.

La Feria Internacional de Turismo (FITUR2026) se llevará a cabo del 21 al 25 de enero.

