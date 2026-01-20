Más Información

La gobernadora de Quintana Roo, , asistió a una mesa turística de alto nivel del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, WTTC, por sus siglas en inglés, realizada en Madrid, España, con motivo de la Feria Internacional de Turismo (), para representar a México en un espacio de diálogo sobre el rumbo del turismo mundial.

El encuentro contó con la presencia de Shaikha Al Nowais, secretaria general de , así como de Gloria Guevara, presidenta del WTTC, además de líderes internacionales, ministras, ministros y directivos del sector turístico.

Mara Lezama asiste a mesa turística en FITUR2026; se reúne con la secretaria de ONU Turismo. Foto: Especial.
Durante la mesa se abordaron los retos y oportunidades del turismo a nivel global, en un intercambio entre representantes gubernamentales y del sector privado.

Durante la mesa, Mara Lezama destacó el posicionamiento del Caribe Mexicano como la Capital Mundial de las Vacaciones, a partir de un modelo orientado a la prosperidad compartida, el crecimiento ordenado y una visión de futuro sostenible.

También se mencionaron elementos asociados al liderazgo turístico de Quintana Roo, como la certeza jurídica, la conectividad aérea, la sustentabilidad y un esquema de gobierno facilitador en coordinación con el sector privado para que la inversión se traduzca en desarrollo, bienestar y oportunidades.

La Feria Internacional de Turismo (FITUR2026) se llevará a cabo del 21 al 25 de enero.

