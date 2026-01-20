Más Información
Culiacán, Si.- En una de las calles de la sección de Presas del fraccionamiento las Quintas, en Culiacán, personas armadas lanzaron un artefacto explosivo artesanal contra el pórtico principal de una residencia, el cual resintió severos daños.
La fuerza expansiva del artefacto, inquietó a personas que acuden al templo católico conocido como el del “Padre Cuco”, que se ubica en la calle Rafael Buelna y la Xicohtencatl, y las personas que se encontraban en un nuevo supermercado.
Sobre los efectos del explosivo, aún no se han dado a conocer, ya que el Ejército cercó el sector, en resguardo del inmueble en espera que las autoridades judiciales se presenten a levantar las actas respectivas.
aov/cr
