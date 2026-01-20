Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 20 de enero

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

Dulce Ivonne Enríquez Ramírez, la joven de 20 años que viajaba en el vehículo que se volcó junto con el presidente municipal de , Julio César Cárdenas Ortega, murió ayer luego de 10 días de permanecer hospitalizada, informaron sus familiares.

“Con el corazón profundamente roto, compartimos el doloroso fallecimiento de mi amada hermanita… Como familia, este momento nos parte el alma. Es un dolor inmenso, difícil de describir y aún más difícil de aceptar. Nada nos prepara para una pérdida así”, expresó su hermana Michel Enríquez.

El pasado viernes 9 de enero, el vehículo en el que viajaba el edil de Huatulco sobre el libramiento a Ocotlán de Morelos en el kilómetro 05 + 900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza. A bordo de la unidad estaba la joven Dulce Ivonne y un escolta del presidente municipal, de quien no se ha revelado su nombre ni su estado de salud.

Después del accidente, Julio Cárdenas informó que se encontraba estable y fuera de peligro; y aseguró que después de la celebración del 487 aniversario de la titulación del pueblo de Huatulco, se trasladó a la ciudad de Oaxaca para cumplir con su agenda de trabajo.

El edil, sin embargo, fue cuestionado porque en su comunicado oficial nunca mencionó a la joven de 20 años ni a su escolta. Fuentes de la Fiscalía de Oaxaca han revelado que Julio Cárdenas es investigado por el delito de homicidio culposo, y se investiga si era él quien conducía el vehículo en el que se trasladaban.

Ayer, el presidente municipal de Huatulco lamentó el fallecimiento de Dulce Ivonne Enríquez. “A su familia y seres queridos, expreso mis más sinceras condolencias y, con responsabilidad y sensibilidad, ofrezco mi solidaridad en este momento de dolor”, publicó el funcionario en sus redes sociales.

Pero sigue sin aclararse por qué la joven viajaba en el vehículo del presidente municipal Julio Hernández, o si ocupaba algún cargo en el Ayuntamiento de Santa María Huatulco.

Algunos medios de comunicación han señalado que Dulce Ivonne era una “influencer” de redes sociales; mientras que la familia ha adelantado que tomará acciones legales contra medios de comunicación que presumieron o sugirieron una relación sentimental entre el presidente municipal y Dulce Ivonne.

