El presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, sufrió un accidente automovilístico la mañana de este viernes, sobre el libramiento a Ocotlán de Morelos; el edil estaba acompañado de una mujer que también sufrió lesiones y trasladada a un hospital para recibir atención médica, así como una persona más.

En un comunicado, el edil informó que se encuentra estable y fuera de peligro; detalló que después de la celebración del 487 aniversario de la titulación del pueblo de Huatulco, se trasladó a la ciudad de Oaxaca para cumplir con su agenda de trabajo.

“Lamentablemente, durante el traslado, sufrí un accidente con la camioneta en la que viajaba. Gracias a Dios, me encuentro estable y fuera de peligro, recibiendo la atención correspondiente. Agradezco profundamente a todas y todos quienes han expresado su preocupación, así como los mensajes de apoyo, buenos deseos y oraciones. Su solidaridad representa un gran aliento en este momento”.

Julio César Cárdenas no proporcionó información sobre el estado de salud de la joven que lo acompañaba ni sobre las causas del accidente.

El Gobierno de Oaxaca informó que brindó acompañamiento, desde el primer momento, al presidente municipal de Santa María Huatulco.

“El edil y dos personas más que viajaban a bordo de una camioneta con dirección a la Ciudad de Oaxaca resultaron lesionadas, por lo tanto, fueron trasladas a un centro médico para su valoración y atención especializada”.

Y precisó que este accidente se registró en el kilómetro 05 + 900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza.

