Ciudad Victoria.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) entregó a siete elementos de la Guardia Estatal, los estímulos económicos correspondientes a los aseguramientos realizados en el mes de diciembre.

La ceremonia de entrega fue encabezada por el titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien señaló cumplir la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, de reconocer y dignificar el trabajo realizado por el personal de la Guardia Estatal.

Pancardo recibió a los siete elementos galardonados, entre ellos, una integrante de la Dirección de Tránsito Estatal, quienes durante el pasado mes aseguraron 14 armas largas, cinco armas cortas y cuatro explosivos.

Foto: Especial

La cantidad estipulada por el tipo de artefacto asegurado es de: siete mil pesos por ametralladoras y/o fusiles Barret; cinco mil pesos por armas largas, granadas y explosivos; así como tres mil pesos por armas cortas.

“Estos incentivos forman parte de una política integral orientada a fortalecer la motivación laboral, y la profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad; continuaremos consolidando las capacidades operativas de la Guardia Estatal para responder con firmeza y eficacia los retos en materia de seguridad pública. A quienes hoy son reconocidos, les expreso mis reconocimientos a su trabajo, el cual no pasa desapercibido’’, expresó el secretario de seguridad.

En representación del personal distinguido, la Policía Segundo ‘’A’’, Martha Azucena Martínez Reyes, agradeció el reconocimiento de la SSPT y Gobierno del Estado al trabajo de la Guardia Estatal, ‘’el aseguramiento de armamento y explosivos es el resultado coordinado del apego a la Ley y el profesionalismo, que tiene un impacto real en la seguridad y el bienestar de la sociedad tamaulipeca; asumimos este estímulo como un impulso para seguir dando lo mejor de nosotros’’, dijo.

afcl