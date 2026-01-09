Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir del 11 de enero, las y los tamaulipecos tendrán un nuevo espacio para conversar con el gobernador (Morena) y conocerán de las decisiones que se toman para llevar a la entidad a nuevos estadios de desarrollo.

"Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden" será transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, la primera emisión será el próximo domingo, a partir de las 18:00 horas y las y los tamaulipecos se podrán sumar a la conversación y conocer la visión humanista que guía el rumbo de Tamaulipas.

"Diálogos con Américo", coloca al gobernador en un rol cercano, transparente y didáctico, permitiéndole explicar las decisiones de su gobierno con claridad, ya que el formato del programa refuerza la confianza, ordena la conversación pública y muestra un liderazgo que transforma, comunicando con sentido.

Lee también

Con este programa, el gobernador Villarreal Anaya inaugura la nueva modalidad de Radio Tamaulipas Multicast, a través del cual se generarán contenidos que podrán ser vistos en diversas plataformas y redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]