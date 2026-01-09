Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir del 11 de enero, las y los tamaulipecos tendrán un nuevo espacio para conversar con el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) y conocerán de las decisiones que se toman para llevar a la entidad a nuevos estadios de desarrollo.

"Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden" será transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, la primera emisión será el próximo domingo, a partir de las 18:00 horas y las y los tamaulipecos se podrán sumar a la conversación y conocer la visión humanista que guía el rumbo de Tamaulipas.

"Diálogos con Américo", coloca al gobernador en un rol cercano, transparente y didáctico, permitiéndole explicar las decisiones de su gobierno con claridad, ya que el formato del programa refuerza la confianza, ordena la conversación pública y muestra un liderazgo que transforma, comunicando con sentido.

Lee también Rector de la UAT destaca transformación académica y anuncia proyectos para 2026; crearán Instituto de Inteligencia Artificial

Con este programa, el gobernador Villarreal Anaya inaugura la nueva modalidad de Radio Tamaulipas Multicast, a través del cual se generarán contenidos que podrán ser vistos en diversas plataformas y redes sociales.