Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El crecimiento en la preparación académica y la transformación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obedece a la colaboración entre el gobierno del estado y la administración universitaria que ha colocado a esta casa de estudios como una con mayor reconocimiento a nivel nacional, expresó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En la tradicional salutación por el año nuevo, el rector Anaya Alvarado expresó a los directivos y personal de las dependencias académicas que la colaboración entre la UAT y el gobierno del mandatario estatal Américo Villarreal Anaya (Morena) esta casa de estudios ha logrado avances históricos entre las instituciones de educación superior.

Dijo que la colaboración se refleja en la apertura de todas las áreas de la administración estatal, lo que permite brindar a la comunidad estudiantil mayores oportunidades para su formación y desarrollo profesional; uno de los logros, citó como ejemplo, es la acreditación al cien por ciento de los programas de licenciatura que colocan a la UAT entre las dos únicas universidades del país en lograr este indicador.

Especificó que un total de 41 programas de posgrado están acreditados en el padrón nacional de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), al tiempo que reiteró este año 2026 será clave para el impulso del posgrado con énfasis en la calidad y en el desarrollo de programas profesionalizantes.

La UAT tiene alrededor de 500 docentes en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, lo que refleja un fortalecimiento significativo de la investigación científica en la institución; además con el apoyo institucional y la vinculación con dependencias estatales han permitido avanzar de manera significativa en infraestructura universitaria, atender el crecimiento de la matrícula y ampliar la cobertura educativa con nuevas preparatorias en distintas sedes, además de abrir el nuevo sistema de preparatoria virtual.

Informó que, en los programas de movilidad académica durante 2025, más de 300 estudiantes participaron en intercambios internacionales, reflejando el interés creciente por la formación global; entre las metas históricas conseguidas en 2025, mencionó la obtención de cerca de 30 medallas en los Campeonatos Deportivos Nacionales ANUIES 2025, estableciendo el liderazgo de la UAT en disciplinas como el judo, taekwondo, natación y esgrima.

Por ello anunció que, en los proyectos para el año 2026, se creará el Instituto de Inteligencia Artificial, el cual fortalecerá la investigación, el desarrollo tecnológico y el uso académico de estas herramientas.

Y agradeció el respaldo de docentes, directivos, personal administrativo y sindicatos universitarios para conseguir los más recientes avances, además de reconocer el apoyo de los integrantes del Patronato Universitario, cuya participación es fundamental para construir, con el sector empresarial, una visión comprometida con el desarrollo de Tamaulipas.

