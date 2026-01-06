Más Información
La organización no gubernamental ambientalista Conservación de la Biodiversidad (Conibio) denunció que, durante un recorrido de monitoreo en Playa Bagdad, de Matamoros, Tamaulipas, localizó un delfín sin vida, con rastros de violencia extrema, que presentaba evidencias de aprovechamiento de su carne.
En redes sociales, Conibio reportó que dicho hallazgo sugiere que el mamífero marino, posiblemente fue utilizado como carnada para la pesca de tiburón, práctica que se ha documentado de manera recurrente en esta zona del litoral.
Conservación de la Biodiversidad alertó que este caso corresponde al primer delfín muerto registrado en 2026 en esa región. La información se suma a los registros de 2025, año en el que se documentaron más de 100 delfines sin vida en distintos puntos de la costa tamaulipeca, “lo que refleja un patrón de afectación sostenida a las poblaciones de cetáceos en el norte del Golfo de México”.
La ONG señaló que la mortalidad registrada no responde a un evento aislado, sino a una combinación de factores asociados a prácticas pesqueras ilegales, entre ellas el uso de mamíferos marinos como insumo para la captura de otras especies, particularmente tiburón.
Conibio recordó que, en sus reportes de campo, ha identificado que este tipo de casos se repite en temporadas específicas de actividad pesquera.
Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ni autoridades ambientales locales, comunicaron si existe una investigación abierta por los hallazgos reportados en Playa Bagdad, por ello, la ONG insistió en la necesidad de documentar y dar seguimiento a estos hechos como parte de la protección de la fauna marina en el Golfo de México.
