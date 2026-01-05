La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma temporal total un predio ubicado dentro del polígono del Área Natural Protegida Parque Nacional Dzibilchaltún, en las colindancias de la localidad de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, donde además se detectaron vestigios arqueológicos.

Las acciones se llevaron a cabo el 29 de diciembre de 2025, en cumplimiento de una orden de inspección emitida el 21 de diciembre pasado, derivada de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles afectaciones ambientales dentro de esta Área Natural Protegida, en atención a una denuncia ciudadana por la realización de obras y actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.

“Durante la diligencia de inspección, personal de la Profepa constató la realización de remoción parcial de vegetación natural, efectuada de manera manual, en un ecosistema correspondiente a vegetación secundaria de selva baja caducifolia, manteniéndose parte del estrato arbóreo en pie”, informó la dependencia.

Asimismo, se observó la delimitación del predio mediante alambre de púas en su colindancia poniente y la instalación de un cerco de piedras (albarrada) en la colindancia oriente que se encuentra dentro de la poligonal del Parque Nacional Dzibilchaltún, considerada como un área de alto valor ambiental, cultural y arqueológico.

Profepa clausura de forma temporal actividades irregulares en predio en Dzibilchaltún, Yucatán. Foto: Especial

A través de un comunicado, la Profepa indicó que durante la inspección se constató la presencia de vestigios arqueológicos al interior del predio, así como áreas de vegetación que aún no han sido afectadas.

“Las actividades detectadas se realizaron sin contar con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para cualquier cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y más aún dentro de un Área Natural Protegida”, explicó.

Por lo anterior, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las actividades, colocando los sellos de clausura. El objetivo fue detener cualquier acción que pudiera generar mayores daños ambientales y salvaguardar tanto los ecosistemas como el patrimonio cultural presente en el sitio.

