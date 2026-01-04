La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 21 mil 823 ejemplares de pepino de mar (Isistichopus fuscus) durante un operativo realizado en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

La autoridad ambiental informó que la acción fue posible gracias a un reporte realizado por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, el pasado 30 de diciembre de 2025.

Señaló que los elementos, durante la revisión de un vehículo, detectaron bolsas con un producto marino que presuntamente correspondía a pepino de mar, por lo que solicitaron apoyo a inspectores de Profepa para verificar la especie y validar la legalidad del transporte.

El pepino de mar (Isistichopus fuscus) es una especie catalogada como “Amenazada” en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, informó la Procuraduría.

La Profepa aseguró 21 mil 823 ejemplares de pepino de mar durante un operativo realizado en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California. Foto: Especial

En el lugar, autoridades descubrieron que al interior del vehículo se transportaban 39 bolsas plásticas transparentes con ejemplares de pepino de mar. Después del conteo y la identificación técnica de los organismos, determinaron que el cargamento estaba compuesto por 9 mil 629 ejemplares en estado seco y 12 mil 194 en estado cocido-salado. Por lo que, en total, se descubrieron 21 mil 823 ejemplares de dicha especie.

La Profepa informó que, tras analizar la documentación presentada por el conductor de la unidad, se detectó que no cumplía con los requisitos para acreditar la legal procedencia establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento. Además, amparaba el transporte de 6 mil 969 piezas de pepino de mar, lo que "representa una cantidad significativamente menor de la encontrada".

Debido a las irregularidades presentadas, la dependencia gubernamental ordenó el aseguramiento precautorio del total de los ejemplares de pepino de mar y del vehículo utilizado.

Asimismo, dado que los hechos podrían constituir un delito contra la biodiversidad establecido en el Código Penal Federal, se dio aviso inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, para el resguardo del producto, vehículo y conductor para continuar con las investigaciones correspondientes.

"Con estas acciones, la Profepa refrenda su compromiso con la protección de los recursos naturales, el combate al tráfico ilegal de especies y la vigilancia permanente para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental en todo el territorio nacional", indicó en un comunicado.

