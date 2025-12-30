La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura temporal parcial y el cese de actividades del proyecto “Urbanización Ciudad Maderas Península Fase II”, ubicado en el puerto de Chelém, municipio de Progreso, Yucatán.

Este martes 30 de diciembre, la dependencia también informó sobre la clausura total temporal de una obra que se realizaba en playa de Mazatlán, Sinaloa, debido a que las construcciones no se ajustaban a las autorizaciones ambientales otorgadas y ocupaban un área mayor a la permitida.

En atención a denuncias ciudadanas en las que se alertó sobre la construcción de un muro de contención en zona de playa, presuntamente destinado a la instalación de una palapa para la venta de mariscos, personal de la Profepa realizó una visita de inspección el pasado 22 de diciembre al predio ubicado en la avenida del Mar, municipio de Mazatlán.

Ante las irregularidades, y con fundamento en la legislación ambiental vigente, personal de la Profepa determinó aplicar como medida de urgente aplicación la clausura total temporal de la obra.

La Profepa informó que el acta de inspección será integrada a un expediente administrativo, el cual será turnado al área jurídica para el análisis correspondiente y la determinación de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a la ley.

Profepa clausura obras en Yucatán y Sinaloa por incumplimiento de autorizaciones ambientales. Foto: Especial

“La Procuraduría mantendrá vigilancia permanente en el sitio para evitar la reanudación de las actividades clausuradas y reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que represente un riesgo o daño al medio ambiente”, aseguró en un comunicado.

En el caso del proyecto “Urbanización Ciudad Maderas Península Fase II”, se detectó el incumplimiento de diversas condicionantes ambientales de su autorización y la remoción no autorizada de vegetación en un área de 6,183 m² en una superficie ubicada fuera del polígono que le fue aprobado.

Durante la visita de inspección en materia de impacto ambiental, realizada del 9 al 15 de diciembre, personal de la Profepa en Yucatán verificó irregularidades en una superficie total de 151,766 m², correspondientes a 145,583 m² de áreas verdes autorizadas y 6,183 m² ubicados fuera del polígono general de la etapa II del proyecto.

La diligencia se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de inspección de fecha del 8 de diciembre, con el objeto de verificar que las obras se realicen conforme al resolutivo en materia de impacto ambiental, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 16 de diciembre de 2021, a favor de Centro Inmobiliario del Bajío.

Durante la inspección se constató el incumplimiento del Término Primero del resolutivo, al observarse remoción de vegetación en áreas verdes, cuando la manifestación de impacto ambiental establece que dichas zonas debían conservar la vegetación existente y ser enriquecidas con especies de la región. Asimismo, se detectó una superficie de 6,183 m² fuera del polígono autorizado, no contemplada en el resolutivo.

Derivado de estos hechos, y ante el riesgo de daño o deterioro grave a los recursos naturales, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las áreas mencionadas y el cese de toda actividad, colocando sellos, con fundamento en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“La Profepa analizará la procedencia y viabilidad de realizar nuevas acciones de inspección en materia forestal respecto del resto del proyecto”, indicó.

