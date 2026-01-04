La captura de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela ha dado la vuelta al mundo y dividido opiniones, pues hay quienes consideran que el presidente estadounidense Donald Trump hizo lo correcto, pero algunos más acusan de invasión el acto de entrar a un país ajeno y detener a su Mandatario.

Las acusaciones contra Maduro de estar relacionado con grupos criminales venezolanos vienen de tiempo atrás, pero ahora están presentadas ante las Corte para el Distrito Sur de Nueva York, donde el Gran Jurado precisa delitos ejecutados por el Presidente venezolano y miembros de su familia y de su gobierno.

Te contamos cuáles son las acusaciones en contra de Nicolás Maduro que lo tienen privado de su libertad en la prisión neoyorkina Metropolitan Detention Center (MDC, por sus siglas en inglés), mejor conocido como “el infierno de Brooklyn”.

En su dictamen, el Gran Jurado acusa que "durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos".

De acuerdo a las acusaciones, Nicolás Maduro Moros:

Transportó grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas siendo miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los aviones utilizados por los lavadores de dinero para repatriar el dinero del narcotráfico desde México a Venezuela, siendo Ministro de Relaciones Exteriores.

Como Presidente, permitió que la corrupción impulsada por la cocaína prosperara para su propio beneficio, el de los miembros de su régimen gobernante y el de su familia.

También acusa que "este narcotráfico ha enriquecido y consolidado a la élite política y militar venezolana" y ha concentrado el poder y la riqueza en manos de la familia de Maduro Moros, por lo que señala a implicados:

Diosdado Cabello Rondón , ministro del Interior, Justicia y Paz.

, ministro del Interior, Justicia y Paz. Ramón Rodríguez Chacín , exministro del Interior y Justicia.

, exministro del Interior y Justicia. Cilia Adela Flores de Maduro , esposa de Nicolás Maduro y supuesta Primera Dama de Venezuela.

, esposa de Nicolás Maduro y supuesta Primera Dama de Venezuela. Nicolás Ernesto Maduro Guerra "Nicolasito" o "El Príncipe" hijo de Maduro y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.

o "El Príncipe" hijo de Maduro y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Héctor Rusthenford Guerrero Flores "Niño Guerrero", líder o colíder del grupo criminal Tren de Aragua.

En el documento se precisa que Maduro y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos en toda la región, para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Ante esto, señala que desde 1999 o alrededor de esa fecha se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC"), el Ejército de Liberación Nacional ("ELN"), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua ("TdA"), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'", señala la acusación.

En la acusación se señala que "Niño Guerrero" ha sido líder por más de una década del grupo criminal Tren de Aragua, período durante el cual miembros y asociados de esta organización criminal han participado en una amplia gama de delitos, incluyendo extorsiones, secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, tráfico sexual, robos, asaltos a bancos y lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos y otros países.

apr