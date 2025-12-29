La cadena estadounidense CNN reportó la noche de este lunes que el ataque lanzado por Estados Unidos contra un muelle usado supuestamente por el narco se ubica en la costa venezolana y de acuerdo con la inteligencia de Estados Unidos era operado por el Tren de Aragua, al que el gobierno de Donald Trump designó como organización terrorista extranjera.

CNN, que citó a fuentes informadas del tema, dijo que fue la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la que perpetró el ataque, este mes, contra el muelle remoto en la costa venezolana y usó para ello un dron, tras recibir información de que el lugar era usado por el Tren de Aragua para almacenar drogas y luego cargarlas en botes. El medio detalló que no había nadie en la instalación en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas.

Siempre según CNN, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos proporcionaron la información de inteligencia que se usó como respaldo para la operación, que representa el primer ataque terrestre emprendido por la administración Trump desde que inició su ofensiva contra el tráfico de drogas en América Latina y, en específico, en Venezuela.

Más temprano, Trump dijo que las fuerzas estadounidenses destruyeron una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", dijo Trump a periodistas, al recibir en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, al primer ministro de Israel, Benjamin Netantyahu.

"Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.

Sin embargo, el presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue "a lo largo de la costa".

Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado "bastante recientemente", pero afirmó que "no sale gran cosa de eso".

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto Cártel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

