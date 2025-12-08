El gobierno de Estados Unidos entregó al de México una lista con nombres de presuntos espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero las autoridades mexicanas les permitieron quedarse, reporta este lunes el diario estadounidense The New York Times.

El medio cita a nueve funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos y México. Según tres de los funcionarios estadounidenses afirmaron que el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador fue informado directamente del problema de los espías rusos.

Cinco de las fuentes aseguraron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recopiló una lista de más de dos decenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero que las autoridades mexicanas se negaron a expulsarlos del país.

Lee también Reino Unido advierte a Rusia que responderá a incursiones tras avistar barco espía en aguas británicas

Varias de las fuentes indicaron que México acordó en 2023 dejar que funcionarios estadounidenses opinaran sobre las solicitudes de credenciales diplomáticas presentadas por ciudadanos rusos, y que algunas de esas solicitudes han sido rechazadas.

Sin embargo, agrega el medio, los espías rusos que ya se encontraban en México no fueron expulsados, ni siquiera cuando asumió la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El gobierno mexicano ayudó, pero pudo haber hecho mucho más”, dijo al Times Juan González, quien fuera director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden. “Les dimos nombres de espías rusos que se estaban haciendo pasar por diplomáticos en la embajada en la Ciudad de México. Se trataba de espías experimentados, que habían participado en sofisticadas operaciones en toda Europa”, señaló.

Lee también Espías en Silicon Valley, el botín tecnológico en EU

Según el Times, Rusia ha intensificado significativamente sus actividades de espionaje en México, mezclándose con turistas en destinos como Cancún.

Además, Rusia está intensificando sus esfuerzos de desinformación, especialmente en Internet, para poner a los mexicanos contra Estados Unidos y Europa, lo que ha llevado a funcionarios británicos y franceses a expresar su preocupación al Ministerio de Relaciones Exteriores de México, informaron fuentes oficiales al Times.

Esos esfuerzos llevaron a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México a nombrar este verano a su primer observador de Rusia, y a la embajada de Francia a crear el cargo de responsable de desinformación.

Lee también Holanda condena a un ruso por compartir información tecnológica; podría "fortalecer capacidades militares y estratégicas" de Rusia

El Times dijo que el gobierno mexicano se negó a hacer comentarios para el reportaje, mientras que la embajada rusa afirmó en un correo electrónico que las misiones diplomáticas rusas son “objeto frecuente de acusaciones infundadas de espionaje” y que Rusia y México mantienen “una amplia gama de relaciones bilaterales”.

La invasión de Rusia en Ucrania, en 2022, aceleró los esfuerzos rusos por apostar espías en México, después de que Estados Unidos y Europa expulsaron a más de 100 funcionarios rusos de inteligencia, indicó el Times. Como Rusia necesitaba más inteligencia sobre Washington y a fin de evadir los sistemas de vigilancia estadounidenses, los espías se establecieron en la capital mexicana donde, afirma el diario, encuentran poca resistencia porque las agencias de inteligencia mexicanas están enfocadas en otros temas, como el tráfico de drogas.

“Si vas a manejar y reclutar espías, la proximidad es clave y eso es lo que ofrece México”, dijo al Times Duyane Norman, jefe de operaciones de la CIA en América Latina hasta su jubilación en 2019. “Rusia puede actuar con mayor impunidad en México, ya que no hay tantos ojos puestos en ellos como en Estados Unidos o Canadá”.

Lee también Liberan en EU al científico mexicano sentenciado por espiar para Rusia

Entre los pocos casos que han salido a la luz, el Times menciona el del mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, que fue detenido en 2020 cuando intentaba embarcar en un vuelo de Miami a México. Según los fiscales de Florida, Fuentes había intentado recabar información sobre una fuente confidencial estadounidense que había “proporcionado información sobre el gobierno ruso al gobierno estadounidense”. Fuentes se declaró culpable en 2022 y ahora vive en México.

En marzo de 2022, el entonces jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, aseguró en una audiencia que el gobierno de Rusia tiene en México al grupo más grande de espías desplegados en el mundo con el objetivo de obtener información estadunidense.

Según el Times, a finales de 2022 Estados Unidos estaba tan preocupado por el aumento de espías rusos que Wendy Sherman, entonces subsecretaria de Estado, planteó el tema al ministro de Relaciones Exteriores de México.

Lee también ¿Quién es Héctor Cabrera Fuentes? Científico mexicano que irá a prisión por ser espía de Rusia

Las fuentes señalaron al medio que Marcelo Ebrard, el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, trató de restarle importancia a las preocupaciones estadounidenses, y prometió investigar.

Pero cada vez que los diplomáticos estadounidenses hacían un seguimiento, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmaban que nunca habían recibido la lista. Ebrard no quiso hacer comentarios al Times sobre el tema.

Ya en el gobierno de Sheinbaum, aseveró el Times, Estados Unidos volvió a plantear la preocupación por el tema de los espías rusos, pero según una fuente del medio, la inquietud fue tachada de “paranoia” por parte de las autoridades mexicanas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss