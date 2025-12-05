Más Información

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

…pero rechazan nuevamente despenalizar el aborto; avalan archivar iniciativas sobre derechos reproductivos

Vladimir Putin presume que va ganando territorio ucraniano. Europa ve amenazas en las pláticas de paz. ¿Qué está pasando con la guerra? Beata Wojna, analista internacional y académica del Tec de Monterrey, nos habla al respecto.

En otros temas:

Les presentaré una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski. En el marco de la guerra en Europa, Polonia es el único país del mundo que tiene frontera tanto con Ucrania como con Rusia / Sheinbaum viajó a Washington para el sorteo de la FIFA; aprovechará y tendrá encuentros con Donald Trump y Mark Carney.

