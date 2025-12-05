Más Información
Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad
Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta
Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate
Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta
"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014
Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad
Vladimir Putin presume que va ganando territorio ucraniano. Europa ve amenazas en las pláticas de paz. ¿Qué está pasando con la guerra? Beata Wojna, analista internacional y académica del Tec de Monterrey, nos habla al respecto.
En otros temas:
Les presentaré una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski. En el marco de la guerra en Europa, Polonia es el único país del mundo que tiene frontera tanto con Ucrania como con Rusia / Sheinbaum viajó a Washington para el sorteo de la FIFA; aprovechará y tendrá encuentros con Donald Trump y Mark Carney.
