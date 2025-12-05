Vladimir Putin presume que va ganando territorio ucraniano. Europa ve amenazas en las pláticas de paz. ¿Qué está pasando con la guerra? Beata Wojna, analista internacional y académica del Tec de Monterrey, nos habla al respecto.

En otros temas:

Les presentaré una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski. En el marco de la guerra en Europa, Polonia es el único país del mundo que tiene frontera tanto con Ucrania como con Rusia / Sheinbaum viajó a Washington para el sorteo de la FIFA; aprovechará y tendrá encuentros con Donald Trump y Mark Carney.