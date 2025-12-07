Más Información
Kiev. Rusia dio la bienvenida el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump en comentarios del portavoz del Kremlin publicados por la agencia de noticias rusa Tass.
Dmitry Peskov declaró que el documento estratégico actualizado que Estados Unidos dio a conocer el viernes estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú.
"Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión", declaró Peskov, en una entrevista con la televisión pública Rossia.
“Hay declaraciones allí en contra de la confrontación y a favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones”, indicó, agregando que Rusia espera que esto conduzca a "una cooperación constructiva adicional con Washington sobre el arreglo ucraniano", añadió.
"El actual gobierno difiere radicalmente de los anteriores y, por supuesto, el presidente Trump ahora es fuerte en términos de posiciones políticas internas, y esto le da la oportunidad de ajustar el concepto de acuerdo con su visión", dijo Peskov
EU busca mejorar su relación con Rusia
El documento publicado el viernes por la Casa Blanca deja claro que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de que Moscú fuera tratado como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia".
También anticipa la "desaparición de la civilización europea" y aboga por la lucha contra las "migraciones masivas" y la restauración del "predominio estadounidense en América Latina".
Promete que no se ampliará la OTAN, en contra de las esperanzas del gobierno ucraniano, confrontado a la invasión rusa.
Asimismo, promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.
El documento de 33 páginas es descrito por Trump como una "hoja de ruta" para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales.
