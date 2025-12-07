Más Información

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

De los 5 muertos por explosión de auto bomba, tres eran policías comunitarios: Fiscalía de Michoacán; estallido dañó un total de 12 automóviles

De los 5 muertos por explosión de auto bomba, tres eran policías comunitarios: Fiscalía de Michoacán; estallido dañó un total de 12 automóviles

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Uso excesivo de IA ocasiona atrofia cerebral, considera experta de la UNAM; usuarios de ChatGPT pierden pensamiento crítico, advierte

Uso excesivo de IA ocasiona atrofia cerebral, considera experta de la UNAM; usuarios de ChatGPT pierden pensamiento crítico, advierte

Kiev. dio la bienvenida el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump en comentarios del portavoz del Kremlin publicados por la agencia de noticias rusa Tass.

Dmitry Peskov declaró que el documento estratégico actualizado que dio a conocer el viernes estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú.

"Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión", declaró Peskov, en una entrevista con la televisión pública Rossia.

Lee también

“Hay declaraciones allí en contra de la confrontación y a favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones”, indicó, agregando que Rusia espera que esto conduzca a "una cooperación constructiva adicional con Washington sobre el arreglo ucraniano", añadió.

"El actual gobierno difiere radicalmente de los anteriores y, por supuesto, el presidente Trump ahora es fuerte en términos de posiciones políticas internas, y esto le da la oportunidad de ajustar el concepto de acuerdo con su visión", dijo Peskov

Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Foto: EFE
Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Foto: EFE

EU busca mejorar su relación con Rusia

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca deja claro que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de que Moscú fuera tratado como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia".

También anticipa la "desaparición de la civilización europea" y aboga por la lucha contra las "migraciones masivas" y la restauración del "predominio estadounidense en América Latina".

Lee también

Promete que no se ampliará la OTAN, en contra de las esperanzas del gobierno ucraniano, confrontado a la invasión rusa.

Asimismo, promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El documento de 33 páginas es descrito por Trump como una "hoja de ruta" para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo