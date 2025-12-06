Más Información

La (Garda) confirmó que investiga la presencia de drones detectados durante la visita oficial efectuada a este país el pasado martes por el presidente de , Volodimir Zelensky.

Las fuerzas del orden señalaron que la Unidad Especial de Detectives (SDU, en inglés) está al frente de las pesquisas sobre el avistamiento de varios drones en el espacio aéreo de la República de Irlanda.

"En este contexto, la SDU se coordinará con las Fuerzas de Defensa y los socios de seguridad internacionales", indicó hoy la Garda en un comunicado.

La cadena pública RTÉ avanzó esta semana que el buque de la armada irlandesa 'LÉ William Butler Yeats' detectó drones en una zona de exclusión en torno a la hora en que el avión de Zelensky llegó el lunes por la noche, hacia las 23.00 horas GMT, al aeropuerto de Dublín.

Según este medio, la tripulación del navío avistó varios aparatos teledirigidos a unos 10 kilómetros de la bahía de la localidad costera de Howth, situada al norte de la capital y cercana a la pista de aterrizaje.

El 'LÉ William Butler Yeats' no usó armamento para interceptar los pero registró su presencia con cámaras de vídeo, apuntó la RTÉ.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha comunicado que el Consejo de Seguridad de la ONU abordará este asunto este mes durante una reunión de sus miembros.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, recordó este viernes que, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se ha intensificado "la actividad en el ámbito de la ciberseguridad", tanto en "cuestiones marítimas como de drones", pero no quiso comentar si Rusia estaba involucrada hasta que reciba una "revisión completa".

Por su parte, la ministra irlandesa de Asuntos Exteriores y de Defensa, Helen McEntee, aseguró que la visita de Zelensky se desarrolló con "éxito" y "según lo previsto", pero tampoco se refirió a la implicación del Kremlin en este suceso.

El embajador ruso en Irlanda, Yuriy Filatov, ha acusado al Ejecutivo de Dublín y a los líderes políticos de este país de vivir en un "mundo ilusorio que no tiene nada que ver con las realidades" de la guerra en Ucrania.

El diplomático aseguró en un comunicado este viernes que la visita de Zelensky "no tenía sentido alguno", más allá de que representa "el deseo siempre presente del Gobierno irlandés de mostrar lealtad a la línea política antirrusa" de la Unión Europea respecto a Ucrania.

