Las autoridades de Francia anunciaron la apertura de una investigación sobre el vuelo de drones en una base militar que alberga submarinos nucleares.

La presencia de drones de origen desconocido aumentó en los últimos meses en aeropuertos y otros sitios sensibles en Europa. Muchos líderes acusan a Rusia de estar detrás.

El jueves por la noche, se detectaron cinco drones sobre la base de Île Longue, en la costa de la región occidental francesa de Bretaña, indicó una fuente conocedora del caso.

Esta base, santuario de la disuasión nuclear francesa, asegura el mantenimiento de cuatro submarinos de misiles balísticos. Al menos uno está permanentemente en el mar.

Según esta fuente, el batallón de fusileros marinos, que asegura la protección de la base, realizó varios disparos contra los drones.

No ven "vínculo con una injerencia extranjera"

Ninguno fue derribado ni se identificó a ningún piloto, indicó a AFP la fiscalía de Rennes, que se encarga de la investigación.

"Por lo tanto, no se establece ningún vínculo con una injerencia extranjera", apuntó el fiscal Frédéric Teillet, precisando que se realizaron disparos de inhibición.

La investigación debe interrogar a las personas que alertaron a las autoridades para determinar si eran realmente drones, su tipo y su número, agregó.

"Está prohibido sobrevolar cualquier instalación militar en nuestro país", reaccionó la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, quien alabó la actuación de los militares.

Sin embargo, esta zona suele registrar vuelos de estas aeronaves no tripuladas. "Existen precedentes", indicó la prefectura marítima del Atlántico.

A mediados de noviembre, se informó de un vuelo de drones sobre la península de Crozon, que incluye Île Longue, pero no se sobrevolaron instalaciones militares.

