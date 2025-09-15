Más Información

Bruselas.— La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la presencia de drones rusos en el espacio aéreo rumano es una “violación flagrante” de la soberanía europea, mientras la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, lo calificó de “escalada imprudente”.

“La incursión de Rusia en el espacio aéreo rumano constituye una vez más una violación flagrante de la soberanía de la Unión Europea y una grave amenaza para la seguridad regional”, indicó Von der Leyen en redes sociales. Kallas apuntó que esta “infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la Unión Europea” representa una “escalada imprudente”.

Dos cazas rumanos despegaron el sábado pasado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron ruso, en un incidente que el gobierno calificó de agresión, durante otro ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía. El Ministerio de Defensa rumano condenó “firmemente las acciones irresponsables de la Federación Rusa y subraya que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro”. Añadió: “Este tipo de incidentes demuestran la falta de respeto de la Federación de Rusia por el derecho internacional”.

Tanto Rumania como Polonia —donde Rusia ya hizo sobrevolar drones hace unos días—, que además de la OTAN forman parte de la Unión Europea (UE), están en estado de alerta.

En tanto, Ucrania efectuó dos operaciones de sabotaje contra la red ferroviaria rusa, que dejaron al menos tres muertos, dijo la Inteligencia ucraniana (GUR).

La Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN también fueron movilizados para cubrir el espacio aéreo de Polonia tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes una iniciativa militar bautizada como Centinela oriental, con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la alianza, tras la invasión del espacio aéreo polaco por drones rusos.

