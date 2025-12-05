Un ataque ruso con drones impactó una vivienda en el centro de Ucrania y mató a un niño de 12 años, informaron las autoridades, y se reportaron ataques ucranianos de largo alcance contra un puerto y una refinería de petróleo rusas, en un momento en que los esfuerzos de paz de Estados Unidos continúan fuera de la vista del público.

Estaba previsto que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, se reunieran el jueves con una delegación ucraniana en Miami, pero no hubo confirmación oficial del encuentro.

Estas conversaciones se programaron luego de la reunión que mantuvieron el presidente ruso Vladimir Putin y los enviados de la Casa Blanca en el Kremlin el martes.

Los esfuerzos diplomáticos previos para salir del estancamiento no arrojaron resultado y la guerra, que comenzó hace casi cuatro años, no da signos de detenerse. Las autoridades han mantenido en gran medida en secreto el desarrollo de las últimas conversaciones, aunque se filtró el plan inicial de 28 puntos de Trump.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, apuntó que la delegación de su país en Miami quería escuchar la versión estadounidense de lo ocurrido en la reunión en el Kremlin.

Zelensky y los mandatarios europeos que lo apoyan han acusado repetidamente a Putin de demorar las conversaciones de paz al tiempo que el ejército ruso intenta avanzar en territorio ucraniano.

En un mensaje en video el jueves por la noche, Zelensky indicó que sus funcionarios querían saber “qué otros pretextos ha ideado Putin para prolongar la guerra y presionar a Ucrania”.

El presidente ruso Vladímir Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky. Foto: AFP

Por su parte, el asesor de Relaciones exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, quien acompaña a Putin en una visita a India el viernes, repitió las recientes críticas del gobierno ruso a la postura de Europa en las conversaciones de paz. Los aliados europeos de Kiev están preocupados por una posible agresión rusa más allá de Ucrania y quieren que el acuerdo de paz incluya sólidas garantías de seguridad.

Los aliados europeos de Kiev están “constantemente presentando demandas que son inaceptables para Moscú”, dijo Ushakov a la televisión estatal rusa Zvezda. “Dicho suavemente, los europeos no ayudan a Washington y Moscú a llegar a un acuerdo sobre los asuntos ucranianos”.

Macron informa sobre los avances en el acuerdo de paz durante su visita en China

El presidente francés Emmanuel Macron informó el viernes sobre avances durante una visita a Beijing para obtener el apoyo de su homólogo chino Xi Jinping en los intentos de paz.

“Abordamos profunda y sinceramente todos los puntos, y vi una disposición del presidente (chino) a contribuir a la estabilidad y la paz”, dijo Macron.

El presidente francés agregó que enfatizó que Ucrania necesita garantías de que Rusia no la atacará de nuevo si se alcanza un acuerdo, y que Europa debe tener voz en las negociaciones.

“La unidad entre estadounidenses y europeos en el tema ucraniano es esencial. Y lo digo, lo repito, lo enfatizo. Necesitamos trabajar juntos”, sostuvo Macron.

En la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, un ataque con drones rusos destruyó el jueves por la noche una casa donde falleció el menor y otras dos mujeres resultaron heridas, según el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko.

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia disparó 137 drones de varios tipos durante la noche.

Drones ucranianos atacaron un puerto y una refinería de petróleo dentro de Rusia durante la noche como parte de la campaña de Kiev para alterar la logística rusa, de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Ucrania.

Los drones atacaron el puerto marítimo de Temryuk en la región rusa de Krasnodar y la refinería de petróleo de Syzran en la región de Samara, provocando incendios, según un comunicado. Syzran está a unos 800 kilómetros (500 millas) al este de la frontera con Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó sólo que sus defensas antiaéreas interceptaron 85 drones ucranianos sobre regiones rusas y Crimea, la península anexionada ilegalmente por Moscú, durante la noche.