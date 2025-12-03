Kiev. Funcionarios ucranianos y europeos acusaron el miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, de fingir interés en los esfuerzos de paz después de que enviados de Estados Unidos mantuvieran cinco horas de conversaciones en el Kremlin que no produjeron señales de avance.

La secretaria británica de Exteriores, Yvette Cooper, expresó que el líder ruso “debería poner fin a la fanfarronería y el derramamiento de sangre y estar dispuesto a sentarse a la mesa y apoyar una paz justa y duradera”. El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, afirmó que Putin debería “dejar de hacer perder el tiempo al mundo”.

Las declaraciones reflejan las altas tensiones y el abismo que persiste entre Rusia, por un lado, y Ucrania y sus aliados europeos, por el otro sobre cómo poner fin a una guerra que Moscú inició cuando invadió a su vecino hace casi cuatro años.

Lee también Unión Europea exige a Putin sentarse en mesa de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania

El día anterior, Putin acusó a los europeos de sabotear los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y advirtió que, si se la provoca, Rusia estaría lista para la guerra con Europa.

Desde la invasión rusa de plena escala en Ucrania en 2022, los gobiernos europeos, junto con Estados Unidos, han gastado miles de millones de dólares en ayuda financiera y militar para Kiev. Sin embargo, Estados Unidos ha moderado su apoyo durante la presidencia de Donald Trump, y, en cambio, ha hecho un esfuerzo por poner fin a la guerra.

El portavoz del Kremlin dijo el miércoles que no comentaría el contenido de las conversaciones, pero rechazó cualquier sugerencia de que Putin hubiera rechazado el plan de paz de Estados Unidos.

Lee también Putin presenta su plan de paz: negociar con EU el reconocimiento del Donbás y Crimea

El futuro de las conversaciones de paz depende en gran medida de sí, el gobierno de Trump decide aumentar la presión sobre Rusia o sobre Ucrania para que hagan concesiones.

Un futuro incierto en las negociaciones

Una propuesta de paz de Estados Unidos que se hizo pública el mes pasado fue criticada por ser muy afín a Moscú porque concedía algunas de las demandas fundamentales del Kremlin que Kiev ha rechazado como inaceptables.

Muchos líderes europeos temen que si Rusia obtiene lo que quiere en Ucrania, tendrá vía libre para amenazar a sus países, que ya han enfrentado incursiones de drones y aviones de combate rusos, y una supuesta campaña de sabotaje generalizada.

Lee también Putin habló con Trump sobre misiles Tomahawk que EU evalúa dar a Ucrania; "no cambiarán la situación"

Putin se reunió el martes en Moscú con el enviado del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner. Las partes rusa y estadounidense acordaron no divulgar el contenido de las conversaciones, pero al menos un gran obstáculo para un acuerdo —el destino de cuatro regiones ucranianas que Rusia ha ocupado parcialmente y reclama como propias — se mantiene.

Después de las conversaciones, Yuri Ushakov, un asesor principal de Putin, dijo a los periodistas que “hasta ahora, no se ha encontrado un compromiso” sobre el tema del territorio, sin el cual, afirmó, el Kremlin no ve “ninguna resolución a la crisis”.

Ucrania ha descartado ceder el territorio que Rusia ha capturado.

Lee también Trump dice que "solo" se reunirá con Putin y Zelensky cuando acuerdo de paz sea definitivo

Cuando se le preguntó si la paz estaba más cerca o más lejos después de estas conversaciones, Ushakov dijo: “más lejos no, eso es seguro”.

“Pero todavía hay mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú”, agregó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el miércoles que no era “correcto” decir que Putin había rechazado el plan de paz de Estados Unidos. Se negó a comentar más sobre las conversaciones.

Lee también Rusia está considerando retomar los ensayos nucleares, afirma Putin

“Deliberadamente, no vamos a añadir nada”, dijo. “Se entiende que cuanto más silenciosas sean estas negociaciones, más productivas serán”.

Los europeos intensifican la ayuda a Ucrania

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países europeos de la OTAN, reunidos en Bruselas, mostraron poca paciencia con Moscú.

“Lo que vemos es que Putin no ha cambiado de rumbo. Está presionando más agresivamente en el campo de batalla”, dijo el ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna. “Es bastante obvio que no quiere ningún tipo de paz”.

Lee también Trump no quiere "perder el tiempo" reuniéndose con Putin sin probable acuerdo sobre Ucrania

La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, se mostró de acuerdo. “Hasta ahora no hemos visto ninguna concesión por parte del agresor, que es Rusia, y creo que la mejor medida de confianza sería comenzar con un alto al fuego completo”, dijo a los periodistas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los socios de Ucrania seguirán enviándole ayuda militar para asegurar que se mantenga la presión sobre Moscú.

“Las conversaciones de paz están en curso. Eso es bueno”, dijo Rutte.

Lee también Trump aplaza su cumbre con Putin; "no quiero una reunión desperdiciada", asevera

“Pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que mientras se llevan a cabo y no estamos seguros de cuándo terminarán, Ucrania esté en la posición más fuerte posible para mantener la lucha, para contraatacar a los rusos”, expresó.

Canadá, Alemania, Polonia y Holanda anunciaron que gastarán cientos de millones de dólares más entre todos para comprar armas estadounidenses que donar a Ucrania.

En agosto, los aliados europeos en la OTAN comenzaron a comprar armas estadounidenses para Ucrania bajo un acuerdo financiero conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, o PURL.

Lee también Trump agradece a Putin; el mandatario ruso dice que su par de EU hace mucho para solución de conflictos

La guerra se cobra más vidas

Rusia y Ucrania están inmersas en una sombría guerra de desgaste en el campo de batalla y utilizan drones y misiles para ataques de largo alcance detrás de la línea del frente. Muchos analistas han señalado que el lento avance favorece al ejército más grande de Rusia, especialmente si los desacuerdos entre Europa y Estados Unidos o entre los europeos complican la entrega de armas a Ucrania.

Drones rusos atacaron la ciudad de Ternivka en la región de Dnipropetrovsk en Ucrania, matando a dos personas e hiriendo a tres más, dijo el miércoles el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko.

Dos personas estaban en estado crítico, afirmó, después de que el ataque destruyera una casa y dañara seis más.

Lee también VIDEO: Robot con inteligencia artificial baila para Vladimir Putin y las imágenes se viralizan

En total, Rusia disparó 111 drones de ataque y señuelo a Ucrania durante la noche, informó la Fuerza Aérea de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa dijo el miércoles que sus defensas antiaéreas destruyeron 102 drones ucranianos durante la noche.

Los escombros de un dron que cayó provocaron un incendio en un depósito de petróleo en la región de Tambov, unos 200 kilómetros (120 millas) al sur de Moscú, dijo el gobernador local, Yegveniy Pervyshov.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss