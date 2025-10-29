Más Información

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

EU castiga al AIFA y al AICM; revoca 13 rutas

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Presidente de Grupo Pachuca debe presentarse ante juez por pleito legal con empresa FOX por derechos de transmisión

Bloqueos carreteros afectan a miles en la región del Bajío

“¿Qué comemos?, ¿A dónde vamos al baño?"; cientos de personas entran en desesperación al estar varados más de 24 hrs en Guanajuato

Deir Al-Balah, Gaza. El ejército de anunció el restablecimiento del en la tras llevar a cabo intensos ataques aéreos nocturnos en todo el territorio palestino que causaron 104 muertos, incluyendo 46 niños, según funcionarios locales de salud.

Los ataques (los más letales desde que la entrada en vigor del alto al fuego el 10 de octubre) fueron el desafío más serio al frágil acuerdo hasta la fecha.

El primer ministro de Israel, , dijo que había ordenado los ataques tras acusar a Hamas de violar el acuerdo al entregar partes de cuerpos que, según Israel, eran los restos parciales de un rehén recuperado antes en la . La situación empeoró con la muerte de un soldado israelí durante un tiroteo en Rafah, la ciudad más al sur del sitiado enclave palestino.

El presidente de Estados Unidos,, que está de gira por Asia, defendió los ataques señalando que Israel estaba legitimado luego de que Hamas mató al soldado, que también tenía ciudadanía estadounidense.

Hamas negó cualquier participación en el tiroteo y, a su vez, acusó a Israel de "una flagrante violación del acuerdo de alto al fuego". Además, afirmó que retrasaría la entrega del cuerpo de otro rehén debido a los ataques.

Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, este jueves. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz para Gaza. El acuerdo incluye la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, la retirada de las fuerzas israelíes y el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Foto: EFE
Palestinos desplazados celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, este jueves. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado la primera fase de un plan de paz para Gaza. El acuerdo incluye la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, la retirada de las fuerzas israelíes y el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Foto: EFE

Intercambio de acusaciones

Netanyahu calificó esta devolución como una "clara violación" del acuerdo, que exige que el Hamas entregue a los cautivos que siguen en el lo antes posible. Funcionarios israelíes acusaron también a la milicia de escenificar el hallazgo de esos restos el lunes, compartiendo un video editado de 14 minutos grabado por un en Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, dijo que Hamas era responsable de las consecuencias de su incumplimiento del acuerdo y atribuyó el alto número de fallecidos a que el grupo insurgente utiliza a civiles como escudos humanos.

Según Marmorstein, fue informado de la ofensiva, que se llevó a cabo en total coordinación con Estados Unidos.

Hamas aseguró que está tratando de localizar los cuerpos en medio de la vasta en el enclave, mientras que Israel lo acusa de demorar deliberadamente las repatriaciones.

En la Franja quedan todavía 13 y su lenta devolución está complicando los esfuerzos para avanzar a las siguientes fases del alto al fuego, que abordan cuestiones aún más espinosas como el desarme de Hamas, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en territorio y la decisión de quién lo gobernará.

Marmorstein señaló que Hamas estaba "tratando de hacer todo lo posible para evitar" el desarme.

Miles de palestinos desplazados al sur de la Franja regresan este viernes a la asediada Ciudad de Gaza con la esperanza de encontrar en pie sus casas con motivo de la entrada en vigor del alto el fuego y la primera retirada de las tropas. Foto: EFE
Miles de palestinos desplazados al sur de la Franja regresan este viernes a la asediada Ciudad de Gaza con la esperanza de encontrar en pie sus casas con motivo de la entrada en vigor del alto el fuego y la primera retirada de las tropas. Foto: EFE

Sube la cifra de fallecidos

El Ministerio de Salud palestino reportó un total de 104 muertos en los ataques nocturnos y apuntó que 253 personas más resultaron heridas, en su mayoría mujeres y niños. Entre los fallecidos hay 46 menores, apuntó.

Mohammed Abu Selmia, director del hospital Shifa de la Ciudad de , indicó que espera que el número de muertos se incremente, ya que muchos de los 45 heridos ingresados en su centro (incluyendo 20 menores) están en estado crítico. El hospital recibió 21 cadáveres, entre los que estaban los de siete mujeres y seis niños, agregó.

Primero, el hospital Aqsa, en la ciudad central de Deir al-Balah, anunció que recibió al menos 10 cadáveres, incluyendo los de tres mujeres y seis niños. Más al sur, el hospital Nasser de Jan Yunis dijo que recibió 20 después de cinco en el área, de los cuales 13 eran niños y dos eran mujeres.

En otro punto del centro del enclave, el hospital Al-Awda reportó que recibió 30 cuerpos, incluyendo 14 niños.

Una columna de humo en Gaza tras un ataque aéreo, este martes. La Franja de Gaza registró este martes una segunda madrugada consecutiva sin ataques letales israelíes, dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre y mientras continúan las negociaciones para un posible alto el fuego, confirmaron a EFE fuentes locales. Pese a que no hubo muertos registrados de madrugada hasta la mañana de hoy, sí que se dieron repetidos ataques aéreos con drones contra infraestructura y viviendas a lo largo del enclave palestino, así como bombardeos de artillería en casi todos los barrios de la ciudad de Gaza, incluidos Al Jalaa, Al Nasr, Tel al Hawa, Al Tuffah o Sabra, según documentó la Defensa Civil local. Foto: EFE
Una columna de humo en Gaza tras un ataque aéreo, este martes. La Franja de Gaza registró este martes una segunda madrugada consecutiva sin ataques letales israelíes, dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre y mientras continúan las negociaciones para un posible alto el fuego, confirmaron a EFE fuentes locales. Pese a que no hubo muertos registrados de madrugada hasta la mañana de hoy, sí que se dieron repetidos ataques aéreos con drones contra infraestructura y viviendas a lo largo del enclave palestino, así como bombardeos de artillería en casi todos los barrios de la ciudad de Gaza, incluidos Al Jalaa, Al Nasr, Tel al Hawa, Al Tuffah o Sabra, según documentó la Defensa Civil local. Foto: EFE

Trump defiende a Israel

Trump dijo a reporteros a bordo del el miércoles que Israel "debería contraatacar" cuando sus tropas sean atacadas.

Pero apuntó que confía en que la tregua resistirá la escalada de violencia porque "Hamas es una parte muy pequeña de la paz general en . Y tienen que comportarse". Si no, serán “eliminados”, agregó el presidente estadounidense.

Un funcionario militar israelí señaló el miércoles que el soldado en Rafah —identificado como el sargento mayor Yona Efraim Feldbaum, de 37 años— murió por "fuego enemigo" contra su vehículo el martes por la tarde.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder discutir operaciones militares confidenciales, indicó que las tropas israelíes en la zona fueron atacadas en numerosas ocasiones el martes mientras trabajaban para destruir túneles e infraestructura de Hamas.

Hamas insistió en que no estuvo implicado en el de Rafah y reiteró su compromiso con el alto al fuego, además de instar a los mediadores que presionen a Israel para que se detenga.

El dijo que sus fuerzas atacaron a "30 terroristas que ocupaban posiciones de mando dentro de " y operaban en el enclave. Más tarde, indicó que sus tropas continuarían respetando el alto al fuego, pero responderían “con firmeza” a cualquier violación del acuerdo.

Imagen del 12 de octubre de 2025 de un niño palestino permaneciendo entre los escombros de edificios destruidos después de regresar a Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. El acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el viernes. Foto: Xinhua
Imagen del 12 de octubre de 2025 de un niño palestino permaneciendo entre los escombros de edificios destruidos después de regresar a Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. El acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el viernes. Foto: Xinhua

Funerales en hospitales de Gaza

Las ambulancias y pequeños camiones en los que se trasladaron los abarrotaron las entradas de los hospitales durante la noche en toda Gaza. En Deir Al-Balah, unos cuerpos fueron llevados en camillas y otros en colchones. Un hombre entró al hospital con los restos mortales de un niño pequeño.

"Atacaron justo al lado de donde estábamos y vimos todos los escombros sobre nosotros y nuestros pequeños", dijo una mujer parada afuera del hospital.

Al amanecer, los palestinos desplazados retiraron los restos de una tienda destruida en el campamento, junto a un cráter causado por el ataque. Encontraron el de un niño pequeño y lo envolvieron en una manta.

"¿Qué clase de alto al fuego es este?", se preguntó Amna Qrinawi, una sobreviviente.

En el hospital Al-Awda, en el centro del enclave, decenas de personas se congregaron en torno a docenas de en sudarios blancos para las oraciones fúnebres. Los familiares lloraban mientras se despedían de sus seres queridos.

Uno de ellos era Yehya Eid, que dijo que había perdido a su hermano y a sus sobrinos. Lloró sobre un pequeño cuerpo en un sudario blanco ensangrentado en el exterior del hospital. Dijo que el ataque se produjo sin previo aviso.

Niños palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Tras las acusaciones israelíes de que Hamás violó el alto el fuego, el primer ministro Netanyahu ordenó ataques militares contra la Franja de Gaza el 28 de octubre. En respuesta, Hamás anunció el aplazamiento de la entrega prevista del cuerpo recuperado de un rehén, alegando violaciones de la tregua por parte de Israel. Foto: EFE
Niños palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás. Tras las acusaciones israelíes de que Hamás violó el alto el fuego, el primer ministro Netanyahu ordenó ataques militares contra la Franja de Gaza el 28 de octubre. En respuesta, Hamás anunció el aplazamiento de la entrega prevista del cuerpo recuperado de un rehén, alegando violaciones de la tregua por parte de Israel. Foto: EFE

"Estos son niños que han sido . ¿Qué hicieron mal? ¿Lucharon en la guerra?", se preguntó Eid.

En el exterior del hospital Nasser de Jan Yunis también hubo oraciones fúnebres.

"Estas son masacres", dijo Haneen Mteir, que perdió a su hermana y sobrinos. "Quemaron a los niños mientras dormían".

Najwa Erian dijo que tuvo suerte de que sus hijos sobrevivieran cuando su edificio se vino abajo a causa de uno de los ataques.

"Fue gracias a los jóvenes del vecindario que vinieron a ver cómo estábamos y pudieron salvar a los niños", contó.

