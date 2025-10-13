Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Defensa y Marina ayudan a damnificados por lluvias en 5 estados; despliegan más de 7 mil y 3 mil 300 efectivos

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Defensa despliega maquinaria pesada en Plan DN-III-E por intensas lluvias; trabaja en Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

Sharm el Sheij, Egipto. El presidente de Estados Unidos, , y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de , Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la .

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo -entre ellos el presidente del Gobierno español, -, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la iniciada el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un documento firmado en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Foto: EFE
El presidente Donald Trump y otros líderes mundiales posan para una foto durante una cumbre para apoyar el fin de la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza tras un acuerdo revolucionario de alto el fuego, el lunes 13 de octubre de 2025, en Sharm el-Sheikh, Egipto. Foto: AP
El presidente Donald Trump y otros líderes mundiales posan para una foto durante una cumbre para apoyar el fin de la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza tras un acuerdo revolucionario de alto el fuego, el lunes 13 de octubre de 2025, en Sharm el-Sheikh, Egipto. Foto: AP

