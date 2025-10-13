Sharm el Sheij, Egipto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo -entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez-, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un documento firmado en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Foto: EFE

El presidente Donald Trump y otros líderes mundiales posan para una foto durante una cumbre para apoyar el fin de la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza tras un acuerdo revolucionario de alto el fuego, el lunes 13 de octubre de 2025, en Sharm el-Sheikh, Egipto. Foto: AP

