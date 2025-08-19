Más Información

Madrid. La esposa del presidente de gobierno español fue convocada por un juez en el marco de una investigación por , declaró el martes un portavoz de un tribunal de Madrid, nuevo episodio de los casos en que están involucradas personas del entorno de.

fue convocada al tribunal para ser interrogada el 11 de septiembre por un presunto caso de desvío de fondos públicos, precisó a AFP el portavoz, sin dar detalles.

Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

Lee también

Ese trabajo podría ser considerado como una utilización desviada de -el tiempo y el de la empleada- para fines privados de Gómez.

Desde abril de 2024, Begoña Gómez está imputada también por y tráfico de influencia.

Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funcionesde su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

Lee también

Esta investigación provocó un fuerte pulso entre la fiscalía y el juez encargado del caso, la izquierda y el presidente del gobierno, quien se refirió a una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la .

Begoña Gómez ya había comparecido en julio de 2024 e hizo valer su derecho a guardar silencio.

Lee también

Esta investigación es uno de los muchos en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.

El antiguo cercano colaborador de Sánchez, , tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.

En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.

Lee también

El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y .

