Han pasado casi seis años desde que Pedro Sánchez asumió como presidente del gobierno español, en junio 2018. En este tiempo, su esposa logró mantener un bajo perfil. Hasta ahora.

Este miércoles se anunció que María Begoña Gómez Fernández, de 49 años, es investigada por presunta corrupción, lo que llevó a su esposo a señalar que se trata de una campaña de “acoso” en su contra y que está considerando si vale la pena seguir dirigiendo las riendas del país. El 29 de abril, adelantó, dará a conocer su decisión.

Nacida en Bilbao, en 1975, Gómez es licenciada en Marketing por la Business & Marketing School (ESIC), de Madrid, tiene también un máster en Administración de Empresas.

Se casó con Pedro Sánchez en 2006, un año después del nacimiento de su primera hija, Ainhoa. Tienen una segunda hija, Carlota, nacida en 2007.

Antes de que Sánchez fuera elegido presidente del gobierno español, ella se dedicaba a asesorar ONG como Oxfam y Amnistía Internacional.

Fue también directora de consultoría para el Grupo Inmark, integrado por asesores que brindan ayuda para el desarrollo de empresas.

Aficionada a la moda en donde suele vérsele en ediciones de la Fashion Week de Madrid. Gómez fue nombrada, siendo ya Sánchez presidente de gobierno, como directora de la fundación Africa Center, del Instituto de Empresa, lo que desató polémica, hasta que finalmente dejó el cargo, en 2022.

Caso Begoña Gómez: ¿de qué se le acusa?

Su nombre saltó a la palestra luego de que se revelara que el colectivo Manos Limpias, fundado en 1995 y relacionado con la extrema derecha, la denunció por tráfico de influencias y corrupción.

Según la acusación, la esposa de Sánchez, aprovechando su condición de esposa del presidente de gobierno, recomendó con su firma a empresarios que presentaron licitaciones públicas.

También ha sido causa de polémica un supuesto vínculo “económico y profesional” de Gómez con Globalia, empresa dueña de la aerolínea Air Europa, una de las compañías que el gobierno de su esposo rescató en el marco de las ayudas que se aprobaron durante la pandemia de Covid-19.

En aquel momento, Gómez aún dirigía el IE Africa Center. El diario El Confidencial, que dio a conocer el escándalo, señaló que esta fundación firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia y que la esposa del jefe de gobierno "se reunió en privado con el consejero delegado del 'holding' turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía".

Sin embargo, Sánchez sostiene que las acusaciones contra su esposa son falsas y son parte de una estrategia para acabar con su gobierno, denunciado a El Confidenial como un medio “de marcada orientación derechista y ultraderechista”.

"No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (...), sino por ser mi esposa", escribió Sánchez. Gómez no se ha pronunciado hasta el momento.

