Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

Rafah. Un total de 154 prisioneros palestinos liberados por Israel para ser deportados según el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas llegaron al norte de Egipto tras cruzar el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por las autoridades israelíes, según pudo constatar EFE este lunes sobre el terreno.
Los prisioneros llegaron en tres autobuses a la ciudad egipcia de Rafah, donde fueron recibidos por miembros de la embajada palestina en Egipto y desde donde serán trasladados a un centro médico antes de seguir su viaje a El Cairo, si bien se desconoce hasta el momento si permanecerán en Egipto o se les permitirá viajar a otros países.
