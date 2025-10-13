Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por la explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz por lluvias; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Sube a 47 cifra de fallecidos por fuertes lluvias; Veracruz suma 18 muertes

Defensa despliega maquinaria pesada en Plan DN-III-E por intensas lluvias; trabaja en Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; estos son los puntos claves que destacó

Suspenden clases una semana en 41 municipios de Veracruz tras inundaciones

Rafah. Un total de 154 liberados por Israel para ser deportados según el acuerdo deentre Israel y Hamas llegaron al norte de Egipto tras cruzar el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por las autoridades israelíes, según pudo constatar EFE este lunes sobre el terreno.

Los prisioneros llegaron en tres autobuses a la ciudad egipcia de Rafah, donde fueron recibidos por miembros de la embajada palestina en y desde donde serán trasladados a un centro médico antes de seguir su viaje a , si bien se desconoce hasta el momento si permanecerán en Egipto o se les permitirá viajar a otros países.

