Después de la entrega de los primeros siete rehénes al Ejército de Israel, el grupo Hamás liberó a las 13 personas privadas de la libertad desde el pasado 7 de octubre de 2023.

Los rehénes son Elkana Bohbot; Matan Angrest; Avinatan Or; Yosef-Haim Ohana; Alon Ohel; Evyatar David; Guy Gilboa-Dalal; Rom Braslavski; Gali Berman; Ziv Berman; Eitan Mor; Segev Kalfon; Nimrod Cohen; Maxim Herkin; Eitan Horn; Matan Zangauker; Bar Kupershtein; David Cunio; Ariel Cunio y Omri Miran.

Angrest, los gemelos Berman, Miran, Mor, Ohel y Gilboa-Dallal fueron entregados a las 08:00 de la mañana (11:00 de la noche en México), mientras que los demás fueron liberados a las 12:00 de la tarde (01:00 de la madrugada en México).

Lee también Israel liberará a palestinos presos cuando se confirme el retorno de todos los rehenes en Gaza

Al momento de la liberación de ambos grupos, la Cruz Roja les hizo un chequeo médico con el fin de evaluar sus condiciones de salud, después entregarlos con el Ejército israelí, reunirse con sus familiares y, en su caso, trasladarlos a hospitales.

Queda pendiente la entrega de 28 cuerpos y la liberación de casi 2 mil palestinos encarcelados en territorio israelí como parte del acuerdo de alto al fuego propuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acudió a la consumación del mismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft