Más Información

Hamas libera al primer grupo de siete rehenes a Israel; Cruz Roja hace chequeo médico

Hamas libera al primer grupo de siete rehenes a Israel; Cruz Roja hace chequeo médico

En Veracruz y Puebla no dejará de llover, alerta Conagua; remanentes de Raymond y frente frío 6 afectarán estos estados

En Veracruz y Puebla no dejará de llover, alerta Conagua; remanentes de Raymond y frente frío 6 afectarán estos estados

Susto en Auditorio Nacional; retrasan concierto de El Tri por caída de una pantalla

Susto en Auditorio Nacional; retrasan concierto de El Tri por caída de una pantalla

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Sube a 47 cifra de fallecidos por fuertes lluvias; Veracruz suma 18 muertes

Sube a 47 cifra de fallecidos por fuertes lluvias; Veracruz suma 18 muertes

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Se transparentará todo respecto a personas fallecidas tras lluvias: Sheinbaum; “no vamos a esconder información”, garantiza

Se transparentará todo respecto a personas fallecidas tras lluvias: Sheinbaum; “no vamos a esconder información”, garantiza

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre

Después de la entrega de los primeros siete al Ejército de , el grupo Hamás liberó a las 13 personas privadas de la libertad desde el pasado 7 de octubre de 2023.

Los rehénes son Elkana Bohbot; Matan Angrest; Avinatan Or; Yosef-Haim Ohana; Alon Ohel; Evyatar David; Guy Gilboa-Dalal; Rom Braslavski; Gali Berman; Ziv Berman; Eitan Mor; Segev Kalfon; Nimrod Cohen; Maxim Herkin; Eitan Horn; Matan Zangauker; Bar Kupershtein; David Cunio; Ariel Cunio y Omri Miran.

Angrest, los gemelos Berman, Miran, Mor, Ohel y Gilboa-Dallal fueron entregados a las 08:00 de la mañana (11:00 de la noche en México), mientras que los demás fueron liberados a las 12:00 de la tarde (01:00 de la madrugada en México).

Lee también

Al momento de la liberación de ambos grupos, la Cruz Roja les hizo un chequeo médico con el fin de evaluar sus condiciones de salud, después entregarlos con el Ejército israelí, reunirse con sus familiares y, en su caso, trasladarlos a hospitales.

Queda pendiente la entrega de 28 cuerpos y la liberación de casi 2 mil palestinos encarcelados en territorio israelí como parte del acuerdo de alto al fuego propuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acudió a la consumación del mismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo. Foto: Canva / Infonavit / Secretaria de Bienestar

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo?

INAPAM ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo 2025 de 3 mil pesos. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo de 3 mil pesos?

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?