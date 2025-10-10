Más Información

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias; presupuesto para emergencias asciende a 19 mil mdp

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz

José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte que aceptó su despido

Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

FGR delinea la estructura del contrabando de combustible

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo; “ya lo trabajaron todo el año”, resalta

Tormenta tropical Raymond provocará lluvias torrenciales hasta el domingo 12 de octubre; autoridades vigilan presas y ríos

“Fue como ver el fin del mundo”; la voz de un sobreviviente de la pipa de Puente de la Concordia

María Salud, víctima de explosión en Iztapalapa, siempre será la mujer ejemplo, afirman sus hijos

Jerusalén.- El ministerio de Justicia de Israel publicó la lista de los 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y que serán liberados en el alto el fuego a cambio de rehenes israelíes.

En la lista no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti -detenido en 2002 durante la segunda Intifada y a quienes muchos palestinos ven como el sucesor de Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina- o Ahmed Saadat, exsecretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

En la lista sí se encuentran Baher Badr, un miembro de Hamas condenado a 11 cadenas perpetuas por planear un atentado con bomba, en una estación de autobuses frente a una base militar en el centro de Israel, que mató a ocho personas en 2004.

También será liberado Iyad al Rub, un alto cargo de la Yihad Islámica condenado por asesinar a seis israelíes y de herir a otros 55 en un atentado suicida en la ciudad de Hadera en 2006, en el centro de Israel.

En virtud del acuerdo, Israel liberará a estos 250 prisioneros y a 1 mil 700 arrestados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EU, Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor hoy al mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las ciudades gazatíes, según lo acordado.

En las próximas 72 horas, los 48 rehenes vivos y muertos deberían ser liberados de Gaza, con la mediación del Comité de la Cruz Roja que también se encarga de encontrar los restos mortales de los 28 que se estima están muertos.

