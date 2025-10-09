Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el desarme será parte de la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, en un contexto en el que Israel insiste en que Hamas debe entregar sus armas.
"No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme", dijo Trump a reporteros durante una reunión de su gabinete.
El mandatario estadounidense agregó que también habría "retiradas" de las fuerzas israelíes.
