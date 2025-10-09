Más Información

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; “protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho”, señala

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

En menos de un mes, capturan a viuda e hijas de "El Ojos", líder del Cartel de Tláhuac

Unión Nacional de Padres de Familia celebra prohibición de lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua; eleva la calidad de los contenidos, señalan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el desarme será parte de la segunda fase del , en un contexto en el que Israel insiste en que Hamas debe entregar sus armas.

"No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme", dijo Trump a reporteros durante una reunión de su gabinete.

El mandatario estadounidense agregó que también habría "retiradas" de las fuerzas israelíes.

