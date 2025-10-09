Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará próximamente a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamas para el alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, aunque no concretó la fecha exacta.

"Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial", declaró durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El el mandatario estadounidense no precisó una fecha exacta, pero informó que todos los rehenes de Hamas serán liberados el lunes o el martes.

Lee también Trump debería ganar el Nobel de la Paz, reitera Netanyahu tras acuerdo de alto el fuego en Gaza

"Pusimos fin a la guerra en Gaza y, de forma mucho más amplia, creamos paz, y creo que va a ser una paz duradera, ojalá una paz eterna para Medio Oriente", expresó.

Soldados israelíes vigilan la entrada de un asentamiento israelí en una aldea al sur de Yatta, en la Cisjordania ocupada, el 8 de octubre de 2025. Los asentamientos ilegales son asentamientos improvisados, ilegales según la ley israelí, a diferencia de los asentamientos formalmente reconocidos. Foto: AFP

Trump agradece apoyo de países para lograr acuerdo de paz en Gaza

Trump agradeció además la colaboración de varios países para impulsar su plan de Gaza para Gaza, como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía o Indonesia.

El propio Trump fue quien anunció el miércoles que Israel y Hamas aceptaron la primea fase de su plan de paz para Gaza, que incluye el cese de la ofensiva israelí y la liberación de todos los rehenes cautivos por el grupo islamista palestino a cambio de miles de presos palestinos.

El gobierno israelí se reúne este mismo jueves para ratificar el plan.

Lee también Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

La retirada de las tropas debería tener lugar en las primeras 24 horas a partir de entonces y en las posteriores 72 horas la liberación de los rehenes y de los prisioneros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc