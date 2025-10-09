Más Información
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ganar el premio Nobel de la Paz, horas después de que el republicano anunciara un acuerdo entre Israel y Hamas para un alto el fuego en Gaza.
"¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!", escribió la oficina de Netanyahu en su cuenta de la red social X.
Las declaraciones de Netanyahu llegan después de que Israel y el movimiento islamista alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, siguiendo el plan del mandatario estadounidense.
El Premio Nobel de la Paz se anunciará el viernes 10 de octubre a las 11H00 (09H00 GMT) en Oslo, la capital de Noruega.
Netanyahu destaca la “dedicación excepcional a la promoción de la paz" de Trump
Netanyahu ya había nominado a Trump al Nobel de la Paz el pasado julio, en reconocimiento dijo por su “dedicación excepcional a la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo”.
En octubre, familiares de los rehenes en Gaza también propusieron la candidatura de Trump para el premio, asegurando que “ningún líder ni organización ha contribuido más a la paz mundial que el presidente Trump”.
Este jueves, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, quien invitó al mandatario estadounidense a visitar a las familias de los cautivos en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, también pidió el Nobel para Trump en un vídeomensaje en redes sociales.
Alto el fuego iniciará "en las 24 horas" siguientes a la reunión del gabinete de seguridad israelí
Por separado, la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó que el alto el fuego en la Franja de Gaza empezará "en las 24 horas" siguientes a la reunión del gabinete de seguridad, prevista a las 14H00 GMT.
"En las 24 horas siguientes a la reunión del gabinete, se iniciará un alto el fuego en Gaza", declaró la vocera israelí a los periodistas. *Con información de EFE.
