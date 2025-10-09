Más Información
Jerusalén.- El líder de la delegación negociadora de Hamas, Jalil Al Haya, aseguró haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía) de que la "guerra ha terminado por completo" en la Franja de Gaza.
"Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo", recoge un comunicado difundido por el grupo islamista palestino.
En un discurso en televisión, el negociador en jefe de Hamas, dijo que 250 palestinos que estaban sentenciados a cadena perpetua serán liberados como parte del acuerdo, así como mil 700 prisioneros de Gaza arrestados tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que iniciaron el conflicto actual.
Al Hayya agradeció a los países de Medio Oriente que mediaron en el acuerdo —Egipto, Qatar y Turquía— así como a Irán y Yemen.
"Actuamos de manera responsable en relación con el plan de (el presidente estadounidense Donald) Trump", afirmó. "Hoy anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra, (ver a Israel) retirarse de la Franja y llevar a cabo un intercambio de prisioneros", manifestó.
mcc