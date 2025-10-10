El comité organizador del premio Nobel decidió otorgar el galardón de la Paz a María Corina Machado.

desa/mgm