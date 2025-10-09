Trump afirma que no impulsó acuerdo en Gaza para recibir el Nobel de la Paz, sino "por humanidad"

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Cuestionado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas de para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio.

"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", afirmó.

"Sé esto: que nadie en la historia ha resuelto ocho guerras en un periodo de nueve meses, y he detenido ocho guerras, eso nunca había sucedido antes", señaló el mandatario.

Sin embargo, dijo, en alusión al Comité del Nobel, "ellos tendrán que hacer lo que hacen, lo que hagan está bien. Sé esto: No lo hice por eso [por ganar el Nobel]. Lo hice porque salvé muchas vidas".

Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".

Trump expresó su frustración porque no ha podido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. "Eso es lo que me molesta tanto de la guerra entre Rusia y Ucrania: siete mil personas mueren a la semana, jóvenes soldados, son casi todos soldados de Rusia y Ucrania, es algo terrible".

FOTO: ESPECIAL/Archivo

Trump, entre los nominados para recibir el famoso galardón

Trump figura entre los nominados debido a su papel en la mediación de conflictos internacionales, incluido el reciente alto el fuego entre Israel y Hamas, aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.

El miércoles, Eric Trump, hijo del presidente estadounidense, posteó en X: "Retuiteen si creen que Donald Trump merece el Nobel de la Paz".

También el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mostró a favor.

"Denle el Premio Nobel de la Paz a @realDonaldTrump, ¡se lo merece!”, publicó la Oficina de Netanyahu en su cuenta de X, junto a una imagen en la que el mandatario israelí aparece colocándole una medalla del Nobel a Trump, rodeados de banderas israelíes.

El alto el fuego en el enclave palestino, impulsado por Estados Unidos, fue alcanzado la madrugada del jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, tras conversaciones indirectas entre Israel y Hamas.

El pacto entrará en vigor 24 horas después de que el gobierno israelí lo apruebe y las tropas israelíes se replieguen y pasen a controlar alrededor del 53% del enclave (hasta ahora más del 80% del territorio estaba bajo control militar o bajo órdenes de evacuación forzosa).

Netanyahu ya había nominado a Trump al Nobel de la Paz el pasado julio, en reconocimiento dijo por su “dedicación excepcional a la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo”.

En octubre, familiares de los rehenes en Gaza también propusieron la candidatura de Trump para el premio, asegurando que “ningún líder ni organización ha contribuido más a la paz mundial que el presidente Trump”.

es/mgm