Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

El fenómeno de "La Niña" está de regreso aunque se prevé que sea débil, lo que limitará el enfriamiento del planeta y el aumento de la potencia de los huracanes en el Atlántico, informó este jueves la agencia meteorológica estadounidense.

Este fenómeno climático se caracteriza por la caída de la temperatura de las aguas superficiales del centro y el este de las latitudes cercanas al Ecuador en el océano Pacífico.

Debido a los cambios, la variación de la velocidad y la dirección del viento en las capas altas de la atmósfera, "La Niña" suele provocar más huracanes en el Atlántico que en el Pacífico.

"La Niña" tiene su opuesto, "". Estos dos fenómenos moldean las condiciones climáticas del mundo con fases neutras intermedias.

Tras un breve periodo de condiciones débiles marcadas por "La Niña" entre diciembre de 2024 y marzo de este año, se registraron unos meses de neutralidad.

Pero el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos declaró este jueves que "La Niña" había vuelto.

"La Niña" suele provocar más huracanes en el Atlántico que en el Pacífico. Foto: Especial
Hay baja probabilidad de que "La Niña" provoque los efectos invernales habituales

Las condiciones para ello "surgieron en septiembre, como lo indica la caída de las temperaturas de la superficie del mar (TSM) por debajo de la media en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial", afirmó.

La agencia prevé que "La Niña" persista durante el invierno boreal, aunque con baja probabilidad de que "provoque los efectos invernales habituales".

El episodio de "La Niña" que se extendió de 2020 a 2023, una duración inusualmente prolongada, fue el primero denominado "triple dip" del siglo XXI y el tercero desde 1950, e intensificó las sequías y las inundaciones.

