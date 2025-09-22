Más Información

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Palestina, a debate; sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la Asamblea de la ONU

Palestina, a debate; sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la Asamblea de la ONU

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua; entrevista exclusiva

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua; entrevista exclusiva

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

Petro lanza SOS a Sheinbaum; pide ayuda para localizar a artistas colombianos desaparecidos en México

Aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Detienen en CDMX a “El Orejas”, vinculado al grupo “La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito”

Detienen en CDMX a “El Orejas”, vinculado al grupo “La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito”

Caracas/Madrid. Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado anunciaron este lunes su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que el gobierno de ha considerado como una "amenaza".

"El cerco antinarcóticos del mar Caribe liderado por los (...) constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal que aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular en ", dijo en un video difundido en redes sociales el excandidato presidencial González Urrutia, que denunció fraude tras la reelección de Maduro en 2024.

"Al pueblo de Venezuela no le queda otra opción que forzar la salida" del régimen de Maduro, señaló González Urrutia, "y resablecer el mandato popular y soberano". Afirmó que "la solo podrá ser neutralizada en la medida en que los demócratas venezolanos y nuestros aliados seamos capaces de reunir y ejercer la máxima fuerza".

Lee también

González Urrutia, a quien diversos países reconocen como el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas, denunció lo que calificó de "amenaza que representa la fusión entre política, y terrorismo alimentada desde Caracas por el único cártel que en este hemisferio controla directa y totalmente las instituciones de un estado".

Por ello, acotó, "la designación del cártel de los soles como una emitida por la administración [del presidente estadounidense, Donald] Trump, y varios gobiernos de la región, responde acertadamente a la naturaleza del problema".

Machado dijo que "nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela, el desmantelamiento del aparato criminal de Maduro y el procesamiento criminal de los criminales que violentan las leyes y los ".

Lee también

Afirmó que "falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía, libertad y democracia". Declaró que la oposición está "lista para asumir las riendas" del país una vez que este sea libre, y finalizó con un: "Contamos con ustedes".

El video se da a conocer en momentos en que Trump tiene desplegados diversos buques y miles de Marines en la zona para el combate al narcotráfico.

Maduro ha calificado este despliegue como una amenaza no solo para Venezuela, sino para la región, y envió una carta a Trump llamando al "diálogo", pero la vocera de la dijo que la misiva está "llena de mentiras" y que la postura de la administración Trump "no ha cambiado".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto