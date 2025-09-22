Caracas/Madrid. Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado anunciaron este lunes su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que el gobierno de Nicolás Maduro ha considerado como una "amenaza".

"El cerco antinarcóticos del mar Caribe liderado por los Estados Unidos (...) constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal que aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular en Venezuela", dijo en un video difundido en redes sociales el excandidato presidencial González Urrutia, que denunció fraude tras la reelección de Maduro en 2024.

"Al pueblo de Venezuela no le queda otra opción que forzar la salida" del régimen de Maduro, señaló González Urrutia, "y resablecer el mandato popular y soberano". Afirmó que "la violencia criminal solo podrá ser neutralizada en la medida en que los demócratas venezolanos y nuestros aliados seamos capaces de reunir y ejercer la máxima fuerza".

González Urrutia, a quien diversos países reconocen como el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas, denunció lo que calificó de "amenaza que representa la fusión entre política, narcotráfico y terrorismo alimentada desde Caracas por el único cártel que en este hemisferio controla directa y totalmente las instituciones de un estado".

Por ello, acotó, "la designación del cártel de los soles como una organización terrorista emitida por la administración [del presidente estadounidense, Donald] Trump, y varios gobiernos de la región, responde acertadamente a la naturaleza del problema".

Machado dijo que "nuestro llamado a la comunidad internacional es claro y demanda el respeto y respaldo a la soberanía popular en Venezuela, el desmantelamiento del aparato criminal de Maduro y el procesamiento criminal de los criminales que violentan las leyes y los derechos humanos".

Afirmó que "falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía, libertad y democracia". Declaró que la oposición está "lista para asumir las riendas" del país una vez que este sea libre, y finalizó con un: "Contamos con ustedes".

El video se da a conocer en momentos en que Trump tiene desplegados diversos buques y miles de Marines en la zona para el combate al narcotráfico.

Maduro ha calificado este despliegue como una amenaza no solo para Venezuela, sino para la región, y envió una carta a Trump llamando al "diálogo", pero la vocera de la Casa Blanca dijo que la misiva está "llena de mentiras" y que la postura de la administración Trump "no ha cambiado".

