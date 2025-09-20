Más Información

Se desploma avioneta en García, Nuevo León; reportan dos personas fallecidas

Sheinbaum anuncia construcción de chocolatera del Bienestar en Tabasco para 2026

Tabasco vive jornada violenta: queman camioneta, arrojan poncha llantas y colocan mantas con amenazas

FOTOS: Venezuela entrega armas a civiles y los capacita para defenderse de EU

Premio Ariel 2025: así se vive la gala más importante de la industria cinematográfica en México

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Luisa Alcalde reconoce "lucha histórica" de AMLO tras lluvia de "ataques" a sus hijos Andy y Gonzalo López Beltrán

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

El mandatario estadounidense, Donald Trump, destacó este sábado en una cena del American Cornerstone Institute, que "estamos haciendo volar por el aire a los narcoterroristas venezolanos".

"Cada vez que observas un bote, miles de personas mueren por su carga, entonces los radicales de izquierda dicen: esto no está bien; miles de personas mueren por esos botes cargados con drogas, fentanilo y otras sustancias".

Más temprano, ameanzó con consecuencias "incalculables" si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América", escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, "el precio que pagarán será incalculable".

Venezuela acusó el viernes a Estados Unidos de librar una "guerra no declarada" en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico.

El mayor dispositivo militar estadounidense en el Caribe en décadas ha disparado los temores a un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

Washington no ha dado detalles que apoyen sus acusaciones de que las embarcaciones destruidas transportaban droga.

