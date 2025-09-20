Más Información

Sheinbaum anuncia construcción de chocolatera del Bienestar en Tabasco para 2026

Tabasco vive jornada violenta: queman camioneta, arrojan poncha llantas y colocan mantas con amenazas

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Premios Ariel 2025: así se vive la gala más importante de la industria cinematográfica en México

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Luisa Alcalde reconoce "lucha histórica" de AMLO tras lluvia de "ataques" a sus hijos Andy y Gonzalo López Beltrán

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

¡Otra vez! Camión refresquero cae en socavón, ahora, en alcaldía Gustavo A Madero

El medio The New York Times informó este sábado que el aumento de las tropas en el Caribe podría indicar una campaña más amplia contra Venezuela, que implique sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, según oficiales militares y analistas.

El Times añade, según sus fuentes, que que si bien la lucha contra las drogas es el pretexto para los recientes ataques estadounidenses tienen como verdadero objetivo expulsar a Maduro del poder, de una forma u otra.

El medio cita al almirante James G. Stavridis, exjefe de la Comando Sur del Pentágono, quien declara que "la enorme flotilla naval frente a las costas de Venezuela y el traslado de cazas F-35 de quinta generación a Puerto Rico tienen poco que ver con la interdicción de drogas; representan una sobreexplotación operativa”.

Y añade: "Más bien, son una clara señal para Nicolás Maduro de que esta administración se toma en serio la idea de lograr un cambio de régimen o de comportamiento desde Caracas. La diplomacia de las cañoneras ha vuelto, y bien podría funcionar".

“Hasta el momento, los ataques a supuestos barcos cargados de drogas se interpretan en la región como advertencias que presagian la posibilidad de una mayor escalada”, afirmó Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group en Bogotá, Colombia.

El medio recuerda que un proyecto de ley circula en la Casa Blanca y el Capitolio que otorgaría a Trump amplios poderes para librar una guerra contra los cárteles de la droga que considera "terroristas", así como contra cualquier país que, según él, los haya albergado o ayudado.

