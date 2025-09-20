Más Información

YouTube sacó del aire el canal del presidente de , Nicolás Maduro, que contaba con más de 233.000 suscriptores, según pudo constatar EFE en una búsqueda, sin que de momento haya confirmación por parte del o algún pronunciamiento de la propia red social.

La cuenta del gobernante aparece listada en los , pero al ingresar a YouTube se lee un mensaje en el que se informa: "esta página no está disponible" y se pide disculpas por "las molestias".

El medio multiestatal Telesur reportó que el canal fue eliminado "sin explicaciones".

"Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela", detalló Telesur en su web, que difundió también la información en su cuenta en la red social X.

Este hecho se conoce en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe, bajo el argumento, según la Casa Blanca, de combatir el narcotráfico, pero que Maduro ha denunciado como un intento de "cambio de régimen" en su país.

En agosto del 2024 Maduro acusó "a los dueños" de la red social TikTok de promover una guerra civil en el país. Foto: AP
Bloqueo de X en Venezuela

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender en su país, durante 10 días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk. Desde entonces, X se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.

La decisión se produjo en medio de la crisis tras las presidenciales de julio del año pasado en Venezuela, en las que el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo- proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición denunció "fraude" y reclamó el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

También en agosto del 2024 Maduro acusó "a los dueños" de la red social TikTok -propiedad del chino Zhang Yiming- de promover una guerra civil en el país, y reprochó que la plataforma haya suspendido su posibilidad de hacer transmisiones en directo, luego, según dijo, de haber mostrado una exposición del fiscal general, Tarek William Saab, sobre la violencia desatada en el contexto de las protestas electorales, que dejó 28 fallecidos y más de 2.400 personas detenidas, según cifras oficiales.

Meses después, en diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela impuso una multa equivalente a 10 millones de dólares estadounidenses a TikTok, tras señalarla de "negligencia" por no haber implementado medidas para evitar la difusión de retos virales, que, según autoridades del país sudamericano, causaron la muerte de tres personas e intoxicaciones masivas en varias escuelas locales.

