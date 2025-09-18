Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , negó haber mantenido conversaciones con miembros de su gobierno para planear un "cambio de régimen" en .

El republicano lo dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al .

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, , o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que Trump respondió con un escueto: "No, no lo he hecho".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas por el estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico proveniente del país suramericano.

Crece la tensión entre EU y Venezuela

Según Trump, las fuerzas estadounidenses han hundido en hasta ahora al menos tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, matando a las personas que iban a bordo, pero Venezuela niega que fueran traficantes y califica los ataques de "ilegales".

El presidente venezolano, , ha advertido que su país está en una fase de "lucha no armada", pero, subraya, que si "fuera agredida por el imperio estadounidense" pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada" para enfrentar "al grupo yanqui (estadounidense) invasor".

Venezuela llama a la unidad ante las "amenazas" de EU

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó un acuerdo en el que condena las que calificó de "amenazas y reiteradas provocaciones" de , y respalda la creación de un consejo en defensa de "la soberanía y la paz" del país suramericano.

El Legislativo también se comprometió a "impulsar y promover la conformación de los capítulos regionales" del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, creado el pasado martes con la participación de Maduro, con el fin, señala el acuerdo, de garantizar la unidad del país y sus "diversos sectores estratégicos".

El texto aprobado explica que el consejo es un "espacio para la promoción de la verdad, la defensa de la patria y el resguardo de la integridad territorial frente a la injerencia y amenaza por parte de las" estadounidenses.

La Administración de Trump ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el , algo que el gobierno venezolano niega rotundamente.

