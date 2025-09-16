Más Información

Los a lanchas en aguas internacionales del mar Caribe, en los que fallecieron al menos 14 personas presuntamente venezolanas y vinculadas al narcotráfico, constituyen "ejecuciones extrajudiciales" que violan el derecho internacional, indicaron expertos de .

"El derecho internacional no permite que los gobiernos directamente asesinen a supuestos ", señalaron los relatores de la ONU en un comunicado conjunto, donde subrayaron que las presuntas actividades criminales que llevaban a cabo deberían haber sido investigadas y procesadas con apego a la ley.

Agregaron que el ataque de Estados Unidos también viola el derecho internacional marítimo, que prohíbe ataques no provocados a embarcaciones, exige que se cumplan ciertos criterios para interceptarlas y prioriza un enfoque policial, no militar, del uso de la fuerza.

No hay pruebas de que el Tren de Aragua organice una "invasión" a EU

También señalaron que no hay evidencias de que el grupo criminal Tren de Aragua esté organizando una "invasión" contra EU a instancias del gobierno venezolano, otro argumento esgrimido por las autoridades estadounidenses para llevar a cabo los ataques que se estima causaron 11 muertos el 2 de septiembre y 3 el pasado día 15.

"El derecho internacional no permite el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el terrorismo o el narcotráfico. Los ataques a grupos del crimen organizado en el extranjero violarían la soberanía y podrían constituir un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas", subrayaron.

Firman el comunicado los relatores de la ONU sobre protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (Ben Saul), ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz) y orden internacional (George Katrougalos).

