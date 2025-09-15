EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

Más Información
Washington. Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)", posteó Trump en Truth Social. Aseguró que "tres terroristas varones" murieron "en combate".
"El ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a Estados Unidos", añadió.
Lee también Maduro afirma que Venezuela está facultada para enfrentar agresiones de carácter militar de EU
El mandatario estadounidense afirmó que "estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos SUPONEN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos" .
En su post, Trump advirtió que "SI TRANSPORTAS DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE ESTAMOS BUSCANDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS PARA LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO MÁS".
Se trata del segundo ataque de este tipo después del que ordenó el pasado 2 de septiembre, también en aguas de El Caribe y que se saldó, de acuerdo con Trump, con "11 terroristas" muertos. El presidente republicano aseguró que todos ellos eran miembros del Tren de Aragua, una organización que Estados Unidos clasificó en febrero como terrorista.
Aquel ataque se produjo en vísperas del viaje del secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, a México, y en X posteó entonces que el bote "estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada".
Durante su visita a México, Rubio defendió que las operaciones de interdicciones que ha realizado Estados Unidos en el pasado "no funcionan" y aseguró que ataques como el del 2 de septiembre se repetirían en el futuro, algo que quedó confirmado este lunes.
Lee también Venezuela tendrá su propia inteligencia artificial, según Maduro
El gobierno de Venezuela primero aseguró que el video del primer ataque se había generado con Inteligencia Artificial, y luego rechazó que la embarcación atacada fuera de traficantes de drogas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que Estados Unidos está buscando pretextos para "atacar militarmente" a su país y ordenó a los venezolanos inscribirse en las milicias para estar listos ante cualquier escenario.
Maduro insistió este lunes en que Estados Unidos está fraguando un ataque militar contra Venezuela y señaló que la evidencia es el despliegue de buques y miles de Marines al Mar Caribe, frente a Venezuela.
