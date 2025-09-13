Una persona transgénero, cercana al sospechoso de asesinar al influencer conservador Charlie Kirk, podría ser clave para el caso, reportó el medio Axios.

Seis fuentes dijeron a ese medio que "las autoridades están investigando si Tyler Robinson, sospechoso de matar a Kirk, creía que las opiniones de Kirk sobre la identidad de género eran "odiosas" para personas como la persona transgénero que compaía cuarto con Robinson".

Las fuentes dijeron a Axios que los investigadores creen que Robinson tenía una relación romántica con esta persona.

Las fuentes declararon al medio que "los investigadores inicialmente querían que la información sobre la identidad de género del compañero de habitación se mantuviera en silencio porque esa persona está siendo "extremadamente cooperativa" con las autoridades".

Una de las fuentes, siempre según el medio, dijo que esta persona "estaba "horrorizada" por el asesinato cuando habló con los investigadores y compartió mensajes electrónicos enviados por Robinson".

"¿Eso fue lo que pasó? ¡Dios mío, no!", dijo, según la fuente. "Aquí están todos los mensajes"

En una entrevista del Daily Mail del viernes, la mamá, Debbie Robinson, dijo que la familia apoya el movimiento MAGA del presidente Trump

"La mayoría de mis familiares son republicanos", dijo. "No conozco a ninguno que sea demócrata".

Los familiares dijeron que el joven que presuntamente asesino a Kirk se había vuelto más político en los último años.

Robinson está registrado para votar, pero no está afiliado a ningún partido político, según los registros del estado de Utah; figuraba como inactivo. Los registros judiciales no muestran ningún caso penal previo que lo involucre.

Robinson tiene dos hermanos menores y su familia vive en un suburbio de St. George, una ciudad al sur del estado, a unas tres horas y media en coche del campus de la Universidad del Valle de Utah, donde, según las autoridades, Robinson disparó y mató a Kirk. La familia Robinson es de fe mormona y activa en la iglesia. Los padres son republicanos registrados y hay fotos que demuestran la pasión de la familia por las armas.

Estudiante con honores en la preparatoria fue admitido en la Universidad Estatal de Utah en 2021 con una prestigiosa beca académica, según un video suyo leyendo su carta de aceptación publicado en las redes de un familiar. Asistió sólo un semestre, según un portavoz de la universidad. Robinson está inscrito como estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje eléctrico en Dixie Technical College en St. George.

El papá del joven reconoció a su hijo cuando el FBI publicó fotografías del sospechoso el jueves. Le dijo a su hijo que debía entregarse, pero Robinson indicó que preferiría quitarse la vida. El padre llamó a un pastor de jóvenes cercano a Robinson y su familia. El pastor y el padre de Tyler intentaron calmarlo, luego el pastor llamó a los alguaciles, quienes retuvieron a Robinson, hasta que llegó el FBI y lo detuvo.

“Cuando nuestros investigadores llegaron, pudieron contactarlo pacíficamente y avanzar con el proceso de arresto”, declaró Beau Mason, comisionado de seguridad pública de Utah, en una entrevista. “Fue muy obediente con eso”. El presidente Donald Trump había declarado sobre el sospechoso que “alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”.

Se espera que sea acusado de asesinato agravado, disparo grave de un arma de fuego que causó lesiones corporales graves y obstrucción de la justicia, según una declaración jurada de causa probable. Todos los delitos son cargos estatales. Un juez ordenó su detención sin fianza.

El joven no ha hablado con los investigadores, informaron fuentes a CNN. No obstante, Robinson, dijo un familiar, había dicho que Kirk estaba “lleno de odio”.

