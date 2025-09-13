Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Probable exceso de velocidad, el primer dictamen de la Fiscalía de CDMX sobre explosión en Iztapalapa

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

Entre esperanza y dolor, familias esperan noticias en el INR sobre víctimas de explosión en Puente de la Concordia

El funeral del activista conservador , asesinado el miércoles, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, a donde el presidente estadounidense, , ha prometido asistir para honrar a su aliado.

La organización , fundada por Kirk, anunció este sábado que el evento será la mañana del domingo 21 de septiembre en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales.

Féretro del difunto influencer de ultraderecha, Charlie Kirk. (11/09/25) Foto: AP/Archivo
Féretro del difunto influencer de ultraderecha, Charlie Kirk. (11/09/25) Foto: AP/Archivo

Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos", prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes.

"Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", declaró a los medios.

Turning Point USA activó el sitio web 'Fight for Charlie' para anunciar el funeral en el estadio Sate Farme, con capacidad para más de 60.000 personas en Arizona, donde el vicepresidente JD Vance aterrizó el jueves con el cuerpo y el viernes hubo un homenaje en la ciudad de Phoenix.

Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado de Trump, murió el miércoles por un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley.

El detenido y acusado del asesinato es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos y acusaciones que afrontará , aunque podría ser imputado por asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con la pena de muerte.

Trump expresó este sábado a la cadena NBC que "quisiera ver a la nación sanar" tras la muerte de Kirk, aunque reiteró que el país está "lidiando con un grupo de izquierda radical de lunáticos, y ellos no juegan limpio".

