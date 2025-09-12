Más Información

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Martha Lidia Pérez toma protesta como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con el Ejército mexicano, como afirmó Reuters

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro, la abuelita a quien las autoridades incluyeron en la lista de fallecidos por error?

Un familiar del supuesto asesino del influencer conservador fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haber cometido el crimen y quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del homicidio, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Medios locales informaron que el padre del joven se puso en contacto con el Servicio de Alguaciles y con el propio FBI y afirmó: “Creo que este es mi hijo”.

El medio The New York Post informó que "las autoridades entrevistaron al compañero de habitación de Robinson, quien les mostró muchos mensajes en Discord del sospechoso, incluidos algunos que le decían que recuperara un rifle, y daba detalles sobre dónde se encontraría, envuelto en una toalla, en una zona boscosa cerca del campus de la Universidad del Valle de Utah".

"Lo tenemos", declaró el gobernador Cox al inaugurar una conferencia de prensa del viernes, donde estuvo acompañado por el director del FBI, Kash Patel, mientras anunciaban que la búsqueda de 33 horas finalmente llegó a su fin el jueves por la noche.

Cox agregó que no tiene ninguna información sobre si Robinson tenía antecedentes de enfermedad mental.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah; el gobernador de Utah, Spencer Cox; el sheriff Mike Smith; y el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa. Foto: AFP
Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah; el gobernador de Utah, Spencer Cox; el sheriff Mike Smith; y el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa. Foto: AFP

"Hicieron lo correcto", dice gobernador a familiares que entregaron al sospechoso de matar a Charlie Kirk

Según CNN, el sospechoso era un estudiante de alto rendimiento de un pequeño suburbio de Utah.

"No tenía afiliación partidista y no votó en las dos últimas elecciones, según consta en el registro de votantes. Sin embargo, un familiar declaró a los investigadores que Robinson "se había vuelto más político en los últimos años" y había arremetido contra Kirk", según Cox.

Robinson creció en la ciudad de Washington, Utah, y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah, según registros públicos y redes sociales

El gobernador de Utah agradeció a los familiares del sospechoso, quienes "hicieron lo correcto" y lo llevaron ante la policía.

El director Patel concluyó sus comentarios con un emotivo homenaje a su amigo Kirk, diciendo: "Nos vemos en el Valhalla".

